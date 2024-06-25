東京「立川まつり 国営昭和記念公園花火大会」大迫力の尺玉やスターマインなど約5,000発

「立川まつり 国営昭和記念公園花火大会」が、2024年7月27日(土)、東京・立川の国営昭和記念公園にて開催される。

東京・立川の夜空を彩る花火約5,000発

例年約40万人の観客を動員する「立川まつり 国営昭和記念公園花火大会」は、昭和29年(1954年)より立川の夏の風物詩として多摩地域の人々に愛されてきた花火大会。尺玉や一尺五寸玉といった迫力のある花火をはじめ、スターマイン、花火職人の技が光る芸協玉など約5,000発を打ち上げ、大会全体を通して様々な演出を繰り広げる。

グリーンスプリングスが特別観覧席を販売

なお、立川の複合施設・グリーンスプリングスでは、本花火大会に向けた特別観覧席を販売。国営昭和記念公園を一望するスカイデッキにて1ドリンクとおつまみが付属した特別観覧席を用意するほか、施設内の中央広場には地元のクラフトビールを販売するキッチンカーが出店予定だ。

【詳細】

「立川まつり 国営昭和記念公園花火大会」

開催日：2024年7月27日(土)

時間：19:15〜20:15

場所：国営昭和記念公園 みんなの原っぱ

住所：東京都立川市緑町3173

打上数：約5,000発(予定)

入園料：大人(高校生以上) 450円／小人(小・中学生) 無料／シルバー (65歳以上) 210円

※小雨決行、雨天中止



〈有料観客席〉

発売日：2024年7月1日(月)10:00

販売場所：「立川まつり 国営昭和記念公園花火大会」公式ウェブサイト

■2名用レジャーシート付きチケット

料金：13,200円 ※大会運営費(特別協賛金)3,960円を含む

定員：2名

販売数：1,400

■1名用イス席チケット

料金：8,800円 ※大会運営費(特別協賛金)2,640円を含む

定員：1名

販売数：2,736

■団体シートチケット

料金：77,000円 ※大会運営費(特別協賛金)23,100円を含む

定員：10名

販売数：36



〈グリーンスプリングス 花火大会特別観覧席〉

販売期間：2024年6月27日(木)〜7月24日(水)

販売時間：9:00〜18:30

場所：グリーンスプリングス 2階 インフォメーション

住所：東京都立川市緑町3-1

料金：1名 12,500円(ワンドリンク、おつまみ付き)

※1人席〜5人席まで種類あり。

※先着順

※現地購入のみ。電話での予約・販売は無し。



【問い合わせ先】

立川まつり 国営昭和記念公園花火大会 実行委員会

TEL：042-527-2700

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