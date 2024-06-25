¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢7²ó1»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Î¡¼¤«¤é°ìÅ¾4Ï¢ÂÇ¤Ç2¼ºÅÀ¡Ä¥Ï¡¼¥é¡¼Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×7¾¡ÌÜ·ü¤±¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê25Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡¢6²ó¤Þ¤Ç¤ÎÌµ°ÂÂÇÅêµå¤«¤é°ìÅ¾¡¢7²ó¤ËÊø¤ì¤¿¡£
¡¡6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿11Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é¡¢¥Ï¡¼¥é¡¼Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë7¾¡ÌÜ¤ò·ü¤±¤ÆÃæ13Æü¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¡£½é²ó¤ÏÃãÌîÆÆÀ¯¡¢À¾Ìî¿¿¹°¤ËÇ´¤é¤ì21µå¤òÍ×¤·¤Ê¤¬¤é¤â»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¡£2²ó¤ÏÀèÆ¬À¾ÀîÎ¶ÇÏ¤Ë»Íµå¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¤òÄ¾µå¤Ç»°¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Áê¼ê¤òÂÇ¤Á¼è¤ëÅêµå¤Ç6²ó¤Þ¤Ç°ÂÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó1»à¤«¤éÂÀÅÄÌº¤Ë146¥¥íÄ¾µå¤ò±¦Á°¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì½é°ÂÂÇ¤òµö¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀ¾Àî¤Ë±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¡¢¹ÈÎÓ¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¡¢¿¹Í§ºÈ¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤È4Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ2¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¸åÂ³¤ÏÍÞ¤¨¡¢Æ±ÅÀ¤ÏÌÈ¤ì¤¿¡£