SUPER EIGHT、14枚目アルバム『SUPER EIGHT』の収録曲情報公開！つんく♂、岡村靖幸らが楽曲提供

■アルバム『SUPER EIGHT』は、「1000年後の未来から来たSUPER HERO」をテーマに制作！

SUPER EIGHTが7月31日に発売する14枚目アルバム『SUPER EIGHT』の収録楽曲情報と、特典映像の詳細が公開された。

「1000年後の未来から来たSUPER HERO」をテーマに制作された今作は、アルバムをひとつのスーパーヒーロー物に見立てて楽曲が構成。

蔦谷好位置やTHEイナズマ戦隊、MONJOE、Pecori、SHUNなどこれまで秀逸な作品群を作り出してきたクリエイターに加えて、つんく♂や、岡村靖幸、山内総一郎 (フジファブリック） 、片岡健太 (sumika）、asmiなどレジェンドから新進気鋭のアーティストまで幅広い作家が名を連ねている。

SUPER EIGHTとしてのデビュー作であり、グループ20周年を記念する作品でもあるメモリアルな今作も縦横無尽に音楽を楽しむ彼ららしい一枚となった。

1曲目の「Overture -SUPER∞THEME-」から最後の「次回予告」まで、ノンストップにドラマが繰り広げられる彩り豊かな作品となっており、通常盤にはボーナストラックを収録。その他、各楽曲の詳細は、後日発表される予定だる。

初回限定「SUPER」盤と初回限定「HERO」盤に収録されるデビュー20周年特別企画メンバープレゼンツの映像詳細も発表された。

初回限定「SUPER」盤に収録されるのは、丸山隆平、安田章大、大倉忠義の3人が企画を考え、横山裕と村上信五が企画にチャレンジした「大山田presents ヨコさんヒナさん高尾山中膝栗毛」。

初回限定「HERO」盤には、横山、村上のふたりが企画を考え、丸山、安田、大倉の3人がチャレンジした「ヨコヒナpresents “滝汗ダラダラ！文句タラタラ！” 大山田20年目のバラエティ修行 略して〇〇！！」というどちらもデビュー20周年にふさわしい抱腹絶倒＆感動のバラエティ企画が収録される。

＜『SUPER EIGHT』収録曲＞ ※全形態共通

01.Overture -SUPER∞THEME-

作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真

02.カカッテコーゼ

作詞：空谷泉身 作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真

03.未完成

作詞：阿部清流 作曲：南無阿部陀仏 編曲：Peach

テレビ朝日系オシドラサタデー「帰ってきたぞよ！コタローは1人暮らし」主題歌

04.なんだかThat’s 青春！

作詞・作曲：つんく 編曲：鈴木俊介

05.HAPPY

作詞：Pecori 作曲・編曲：MONJOE/SHUN

06.ハリケーンベイベ

作詞・作曲・編曲：岡村靖幸

07.オオカミと彗星

作詞・作曲：LEO 編曲：Peach

テレビ朝日系金曜ナイトドラマ「警部補ダイマジン」主題歌

08.Interlude -several nights-

作曲・編曲：蔦谷好位置

09.鍵

作詞：asmi 作曲：asmi/Yuta Hashimoto 編曲：Yuta Hashimoto

10.アンスロポス

作詞・作曲：キタニタツヤ 編曲：Diz

読売テレビ・日本テレビ系 TVアニメ「め組の大吾 救国のオレンジ」OP主題歌

11.音楽が聴こえている

作詞：上中丈弥（THEイナズマ戦隊） 作曲：久保裕行(THEイナズマ戦隊） 編曲：Peach）

12.喝采

作詞：栗原暁 （Jazzin’park） 作曲：久保田真悟 (（Jazzin’park）/栗原暁 （Jazzin’park） 編曲：久保田真悟 （Jazzin’park）

13.群青の風

作詞・作曲：山内総一郎 （フジファブリック） 編曲：桑田健吾

14.Eighdays

作詞・作曲：片岡健太（sumika）編曲：宮田‘レフティ’リョウ

15.次回予告

リリース情報

2024.07.31 ON SALE

ALBUM『SUPER EIGHT』

SUPER EIGHT OFFICIAL SITE

https://www.infinity-r.jp/