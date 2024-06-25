本日の【上場来高値更新】 伊藤忠、東京海上など30銘柄 本日の【上場来高値更新】 伊藤忠、東京海上など30銘柄



本日の日経平均株価は、景気敏感株やディフェンシブ株を中心に買いが優勢となり、前日比368円高の3万9173円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は30社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が目標株価を8500円→9500円に引き上げた伊藤忠商事 <8001> [東証Ｐ]、「自動車保険３年連続で引き上げ」と伝わった東京海上ホールディングス <8766> [東証Ｐ]など。そのほか、富士古河Ｅ＆Ｃ <1775> [東証Ｓ]、鶴見製作所 <6351> [東証Ｐ]の2社は4日連続で高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1775> Ｅ＆Ｃ 東Ｓ 建設業

<2153> Ｅ・ＪＨＤ 東Ｐ サービス業

<2359> コア 東Ｐ 情報・通信業

<2587> サントリＢＦ 東Ｐ 食料品

<3143> オーウイル 東Ｓ 卸売業

<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業

<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業

<3817> ＳＲＡＨＤ 東Ｐ 情報・通信業

<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業

<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学



<4923> ＣＯＴＡ 東Ｐ 化学

<6098> リクルート 東Ｐ サービス業

<6351> 鶴見製 東Ｐ 機械

<6501> 日立 東Ｐ 電気機器

<6517> デンヨー 東Ｐ 電気機器

<7083> ＡＨＣ 東Ｇ サービス業

<7164> 全国保証 東Ｐ その他金融業

<7184> 富山第一銀 東Ｐ 銀行業

<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業

<7678> あさくま 東Ｓ 小売業



<7921> 宝＆ＣＯ 東Ｐ その他製品

<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業

<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業

<8059> 第一実 東Ｐ 卸売業

<8088> 岩谷産 東Ｐ 卸売業

<8766> 東京海上 東Ｐ 保険業

<9078> エスラインＧ 東Ｓ 陸運業

<9629> ＰＣＡ 東Ｐ 情報・通信業

<9719> ＳＣＳＫ 東Ｐ 情報・通信業

<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業



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