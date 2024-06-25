　本日の日経平均株価は、景気敏感株やディフェンシブ株を中心に買いが優勢となり、前日比368円高の3万9173円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は30社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が目標株価を8500円→9500円に引き上げた伊藤忠商事 <8001> [東証Ｐ]、「自動車保険３年連続で引き上げ」と伝わった東京海上ホールディングス <8766> [東証Ｐ]など。そのほか、富士古河Ｅ＆Ｃ <1775> [東証Ｓ]、鶴見製作所 <6351> [東証Ｐ]の2社は4日連続で高値を更新した。

※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1775> Ｅ＆Ｃ　　　　東Ｓ　建設業
<2153> Ｅ・ＪＨＤ　　東Ｐ　サービス業
<2359> コア　　　　　東Ｐ　情報・通信業
<2587> サントリＢＦ　東Ｐ　食料品
<3143> オーウイル　　東Ｓ　卸売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3480> ＪＳＢ　　　　東Ｐ　不動産業
<3817> ＳＲＡＨＤ　　東Ｐ　情報・通信業
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4462> 石原ケミ　　　東Ｐ　化学

<4923> ＣＯＴＡ　　　東Ｐ　化学
<6098> リクルート　　東Ｐ　サービス業
<6351> 鶴見製　　　　東Ｐ　機械
<6501> 日立　　　　　東Ｐ　電気機器
<6517> デンヨー　　　東Ｐ　電気機器
<7083> ＡＨＣ　　　　東Ｇ　サービス業
<7164> 全国保証　　　東Ｐ　その他金融業
<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　銀行業
<7595> アルゴグラフ　東Ｐ　情報・通信業
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業

<7921> 宝＆ＣＯ　　　東Ｐ　その他製品
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8059> 第一実　　　　東Ｐ　卸売業
<8088> 岩谷産　　　　東Ｐ　卸売業
<8766> 東京海上　　　東Ｐ　保険業
<9078> エスラインＧ　東Ｓ　陸運業
<9629> ＰＣＡ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9719> ＳＣＳＫ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9882> イエロハット　東Ｐ　卸売業

株探ニュース