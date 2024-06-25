三代目JSB今市隆二、“等身大の姿”を収めたスペシャルフォトブック発売決定

■三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB会員限定ポストカードサイン会抽選付の先行予約がスタート！

今市隆二（三代目 J SOUL BROTHERS）のスペシャルフォトブック『Rolling Stone Japan RYUJI IMAICHI Special Photo Book（仮）』が、10月14日に発売される。

発売に先駆けて、今市隆二アリーナツアー『RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2024 “R”ED』との連動企画として、三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB会員限定ポストカードサイン会抽選付の先行予約が、6月25日よりEXILE TRIBE STATION ONLINE STOREにてスタートした。

本作は、5作目となるオリジナルアルバム『R』のリリースや、アリーナツアーの開催など、ソロアーティストとして、近年精力的な活動を続ける今市隆二（三代目 J SOUL BROTHERS）の“等身大の姿”を収めたスペシャルフォトブック。今市のアイディアを形にするべく、Rolling Stone Japan編集部と共に作り上げた渾身の一冊。自身の愛車をはじめ、「今市隆二の世界」を撮り下ろしの写真とオリジナルインタビューで届ける。

また、三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB会員限定購入者特典として、抽選でポストカードサイン会も実施。その他ストア別特典や、都内書籍発売記念イベントも開催予定。詳細は後日、Rolling Stone Japanのオフィシャルサイトで発表される。

メイン写真：「Rolling Stone Japan RYUJI IMAICHI Special Photo Book（仮）」（発行 CCCミュージックラボ）Photo by Maciej Kucia

書籍情報

2024.10.14 ON SALE

『Rolling Stone Japan RYUJI IMAICHI Special Photo Book（仮）』

今市隆二 OFFICIAL SITE

https://avex.jp/ryuji_imaichi/

三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL SITE

https://www.jsoulb.jp/