◆西野カナ、歌手活動再開を発表

【モデルプレス=2024/06/25】2019年の2月より、無期限の活動休止をしていた歌手・西野カナ(35)が6月25日、自身のSNSを通じ、活動再開を発表した。同日20時、突如、活動再開を告げる手書きメッセージと新ビジュアルを、公式X(旧Twitter)とInstagramに投稿した西野。活動再開の挨拶とともに、7月5日に新曲「EYES ON YOU」を先行配信、9月18日にはEP「Love Again」をリリース、そして、11月13日・14日に横浜アリーナにて「Kana Nishino Love Again Live 2024」を開催することが発表された。

◆全文

◆「Kana Nishino Love Again Live 2024」概要

いつも応援してくださる皆さんへ突然ではありますが、この度、活動を再開することになりました。活動休止中も私の歌を聴いてくださったり、温かいメッセージをくださった皆さん、改めて、本当にありがとうございます。こうして活動再開のご報告ができることきとても嬉しく思います。7月5日には、新曲「EYES ON YOU」が配信スタートし、9月18日には、EP「Love Again」がリリースになります。そしてそして、11月13日、14日には横浜アリーナでライブを開催します!情報量が多くてすみません!新曲たちが続々と完成し、ライブの出打ち合わせも始まって、毎日ワクワクしています!何より、久しぶりに皆さんにお会いできるのをめちゃくちゃ楽しみにしています!西野カナP.S.インスタも始めました。フォローしてくれたり、インスタの方にもコメントを書いてくれたら嬉しいです!日時:2024年11月13日(水)・14日(木)会場:横浜アリーナ