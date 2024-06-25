『SUPER EIGHT』



発売日 ： 2024年7月31日（水）予約・詳細：https://SUPEREIGHT.lnk.to/SUPER_EIGHT・初回限定「SUPER」盤CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,800 / LCCA-6136〜6137 (Blu-ray) / LCCA-6138〜6139 (DVD)・初回限定「HERO」盤CD+ Blu-ray /DVD 税込価格 ￥4,600 / LCCA-6140〜6141 (Blu-ray) / LCCA-6142〜6143 (DVD)・通常盤：CD税込価格￥3,300 / LCCA-6144・通販限定「EIGHT」盤CD+GOODS 税込価格 ￥8,800 / LCNC-0074収録内容【初回限定「SUPER」盤】仕様形態：透明スリーブ・デジパック仕様、トールケース、網代フォトブック48P、ポスター型歌詞カード▼CD収録曲01.「Overture -SUPER∞THEME-」 (作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真)02.「カカッテコーゼ」 (作詞：空谷泉身 作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真)03.「未完成」 (作詞：阿部清流 作曲：南無阿部陀仏 編曲：Peach)04.「なんだかThat’s 青春！」 (作詞・作曲：つんく 編曲：鈴木俊介)05.「HAPPY」 (作詞：Pecori 作曲・編曲：MONJOE/SHUN)06.「ハリケーンベイベ」 (作詞・作曲・編曲：岡村靖幸)07.「オオカミと彗星」 (作詞・作曲：LEO 編曲：Peach)08.「Interlude -several nights-」 (作曲・編曲：蔦谷好位置)09.「鍵」 (作詞：asmi 作曲：asmi/Yuta Hashimoto 編曲：Yuta Hashimoto)10.「アンスロポス」 (作詞・作曲：キタニタツヤ 編曲：Diz)11.「音楽が聴こえている」 (作詞：上中丈弥 (THEイナズマ戦隊) 作曲：久保裕行 (THEイナズマ戦隊) 編曲：Peach)12.「喝采」 (作詞：栗原暁 (Jazzin’park)作曲：久保田真悟 (Jazzin’park)/栗原暁 (Jazzin’park)編曲：久保田真悟(Jazzin’park))13.「群青の風」 (作詞・作曲：山内総一郎（フジファブリック）編曲：桑田健吾)14.「Eighdays」 (作詞・作曲：片岡健太 (sumika) 編曲：宮田‘レフティ’リョウ)15.「次回予告」▼Blu-ray / DVD収録内容・「大山田presents ヨコさんヒナさん高尾山中膝栗毛」・「SUPER EIGHT爆誕ものがたり」【初回限定「HERO」盤】仕様形態：ワンピースBOX・デジパック仕様、歌詞フォトブック48P▼CD収録曲※初回限定「SUPER」盤の収録内容と同一▼Blu-ray / DVD収録内容・「ヨコヒナpresents "滝汗ダラダラ！文句タラタラ！" 大山田20年目のバラエティ修行 略して〇〇！！」・「抱腹絶倒！メンバープレゼン企画会議」【通常盤】仕様形態：ジュエルケース、歌詞ブックレット24P▼CD収録曲※初回限定「SUPER」盤の収録内容＋ボーナストラック収録（※後日発表）【通販限定「EIGHT」盤】仕様形態：SUPER BOX仕様、A4サイズ、デジパック、ポスター型歌詞カード、ハードカバー写真集「SUPER∞」（60P）、SUPER EIGHTオリジナルグッズ（オリジナルアクリルスタンド / ピンバッジ）同梱▼CD収録曲※初回限定「SUPER」盤の収録内容と同一