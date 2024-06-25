SUPER EIGHT、つんく♂・sumika片岡健太ら豪華アーティストが楽曲提供 14枚目アルバム「SUPER EIGHT」収録曲解禁
【モデルプレス＝2024/06/25】SUPER EIGHTが、7月31日に発売する14枚目のアルバム『SUPER EIGHT』のリリースに向けて、未解禁となっていたアルバム収録楽曲情報と特典映像詳細を解禁した。
【写真】大倉忠義＆広瀬アリス、結婚式場で腕組み密着
「1000年後の未来から来たSUPER HERO」をテーマに制作された今作は、アルバムを一つのスーパーヒーロー物に見立てて楽曲が構成されている。今回のアルバム制作陣には、蔦谷好位置やTHEイナズマ戦隊、MONJOE、Pecori、SHUNなどこれまで秀逸な作品群を作り出してきたクリエイターに加えて、つんく♂や、岡村靖幸、山内総一郎（フジファブリック）、片岡健太（sumika）、asmiなどレジェンドから新進気鋭のアーティストまで幅広い作家が名を連ねている。
SUPER EIGHTとしてのデビュー作であり、グループ20周年を記念する作品でもあるメモリアルな今作でも縦横無尽に音楽を楽しむ彼ららしい一枚に。1曲目の「Overture -SUPER∞THEME-」から最後の「次回予告」まで、ノンストップにドラマが繰り広げられる彩り豊かな作品となっている。なお、通常盤にはボーナストラックを収録予定。楽曲の詳細は後日発表を予定している。
さらに、初回限定「SUPER」盤と初回限定「HERO」盤に収録されるデビュー20周年特別企画メンバープレゼンツの映像詳細も発表された。初回限定「SUPER」盤に収録されるのは、丸山隆平・安田章大・大倉忠義の3人が企画を考え、横山裕・村上信五が企画にチャレンジした「大山田presents ヨコさんヒナさん高尾山中膝栗毛」。初回限定「HERO」盤には、横山・村上の2人が企画を考え、丸山・安田・大倉の3人がチャレンジした「ヨコヒナpresents “滝汗ダラダラ！文句タラタラ！”大山田20年目のバラエティ修行 略して〇〇！！」というどちらもデビュー20周年に相応しい抱腹絶倒＆感動のバラエティ企画が収録される。生きとし生ける全てのEIGHTERヘ20周年の感謝を込めて。通販限定【EIGHT】盤は、ここでしか手に入らないオリジナルグッズを詰め込んだ、EIGHTからEIGHTERへ贈るSUPERなBOXセットとなっている。（modelpress編集部）
・発売日 ： 2024年7月31日（水）
＜商品形態＞
初回限定「SUPER」盤：CD＋Blu-ray／DVD
初回限定「HERO」盤：CD＋Blu-ray／DVD
通常盤：CD
通販限定「EIGHT」盤：CD＋GOODS
＜収録内容＞
「SUPER EIGHT」全盤共通収録曲
01.「Overture -SUPER∞THEME-」（作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置／永澤和真）
02.「カカッテコーゼ」（作詞：空谷泉身 作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置／永澤和真）
03.「未完成」（作詞：阿部清流 作曲：南無阿部陀仏 編曲：Peach）
★テレビ朝日系オシドラサタデー「帰ってきたぞよ！コタローは1人暮らし」主題歌
04.「なんだかThat’s 青春！」（作詞・作曲：つんく 編曲：鈴木俊介）
05.「HAPPY」（作詞：Pecori 作曲・編曲：MONJOE／SHUN）
06.「ハリケーンベイベ」（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）
07.「オオカミと彗星」（作詞・作曲：LEO 編曲：Peach）
★テレビ朝日系金曜ナイトドラマ「警部補ダイマジン」主題歌
08.「Interlude -several nights-」（作曲・編曲：蔦谷好位置）
09.「鍵」（作詞：asmi 作曲：asmi／Yuta Hashimoto 編曲：Yuta Hashimoto）
10.「アンスロポス」（作詞・作曲：キタニタツヤ 編曲：Diz）
★読売テレビ・日本テレビ系 TVアニメ「め組の大吾 救国のオレンジ」OP主題歌
11.「音楽が聴こえている」（作詞：上中丈弥（THEイナズマ戦隊） 作曲：久保裕行（THEイナズマ戦隊） 編曲：Peach）
12.「喝采」（作詞：栗原暁 （Jazzin’park） 作曲：久保田真悟 （Jazzin’park）／栗原暁 （Jazzin’park） 編曲：久保田真悟 （Jazzin’park））
13.「群青の風」（作詞・作曲：山内総一郎 （フジファブリック） 編曲：桑田健吾）
14.「Eighdays」（作詞・作曲：片岡健太 （sumika） 編曲：宮田‘レフティ’リョウ）
15.「次回予告」
＜収録内容＞
【初回限定「SUPER」盤】
★仕様形態：透明スリーブ・デジパック仕様、トールケース、網代フォトブック48P、ポスター型歌詞カード
▼CD収録曲
01.「Overture -SUPER∞THEME-」（作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置／永澤和真）
02.「カカッテコーゼ」（作詞：空谷泉身 作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置／永澤和真）
03.「未完成」（作詞：阿部清流 作曲：南無阿部陀仏 編曲：Peach）
04.「なんだかThat’s 青春！」（作詞・作曲：つんく 編曲：鈴木俊介）
05.「HAPPY」（作詞：Pecori 作曲・編曲：MONJOE／SHUN）
06.「ハリケーンベイベ」（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）
07.「オオカミと彗星」（作詞・作曲：LEO 編曲：Peach）
08.「Interlude -several nights-」（作曲・編曲：蔦谷好位置）
09.「鍵」（作詞：asmi 作曲：asmi／Yuta Hashimoto 編曲：Yuta Hashimoto）
10.「アンスロポス」（作詞・作曲：キタニタツヤ 編曲：Diz）
11.「音楽が聴こえている」（作詞：上中丈弥 （THEイナズマ戦隊） 作曲：久保裕行 （THEイナズマ戦隊） 編曲：Peach）
12.「喝采」（作詞：栗原暁 （Jazzin’park）作曲：久保田真悟 （Jazzin’park）／栗原暁 （Jazzin’park）編曲：久保田真悟（Jazzin’park））
13.「群青の風」（作詞・作曲：山内総一郎（フジファブリック）編曲：桑田健吾）
14.「Eighdays」（作詞・作曲：片岡健太 （sumika） 編曲：宮田‘レフティ’リョウ）
15.「次回予告」
▼Blu-ray／DVD収録内容
・「大山田presents ヨコさんヒナさん高尾山中膝栗毛」
・「SUPER EIGHT爆誕ものがたり」
【初回限定「HERO」盤】
★仕様形態：ワンピースBOX・デジパック仕様、歌詞フォトブック48P
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容と同一
▼Blu-ray／DVD収録内容
・「ヨコヒナpresents "滝汗ダラダラ！文句タラタラ！" 大山田20年目のバラエティ修行 略して〇〇！！」
・「抱腹絶倒！メンバープレゼン企画会議」
【通常盤】
★仕様形態：ジュエルケース、歌詞ブックレット24P
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容＋ボーナストラック収録（※後日発表）
【通販限定「EIGHT」盤】
★仕様形態：SUPER BOX仕様、A4サイズ、デジパック、ポスター型歌詞カード、ハードカバー写真集「SUPER∞」（60P）、SUPER EIGHTオリジナルグッズ（オリジナルアクリルスタンド／ピンバッジ）同梱
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容と同一
【Not Sponsored 記事】
【写真】大倉忠義＆広瀬アリス、結婚式場で腕組み密着
◆SUPER EIGHT、つんく♂・片岡健太ら豪華アーティストが楽曲提供
「1000年後の未来から来たSUPER HERO」をテーマに制作された今作は、アルバムを一つのスーパーヒーロー物に見立てて楽曲が構成されている。今回のアルバム制作陣には、蔦谷好位置やTHEイナズマ戦隊、MONJOE、Pecori、SHUNなどこれまで秀逸な作品群を作り出してきたクリエイターに加えて、つんく♂や、岡村靖幸、山内総一郎（フジファブリック）、片岡健太（sumika）、asmiなどレジェンドから新進気鋭のアーティストまで幅広い作家が名を連ねている。
◆SUPER EIGHT、メンバープレゼンツの映像詳細解禁
さらに、初回限定「SUPER」盤と初回限定「HERO」盤に収録されるデビュー20周年特別企画メンバープレゼンツの映像詳細も発表された。初回限定「SUPER」盤に収録されるのは、丸山隆平・安田章大・大倉忠義の3人が企画を考え、横山裕・村上信五が企画にチャレンジした「大山田presents ヨコさんヒナさん高尾山中膝栗毛」。初回限定「HERO」盤には、横山・村上の2人が企画を考え、丸山・安田・大倉の3人がチャレンジした「ヨコヒナpresents “滝汗ダラダラ！文句タラタラ！”大山田20年目のバラエティ修行 略して〇〇！！」というどちらもデビュー20周年に相応しい抱腹絶倒＆感動のバラエティ企画が収録される。生きとし生ける全てのEIGHTERヘ20周年の感謝を込めて。通販限定【EIGHT】盤は、ここでしか手に入らないオリジナルグッズを詰め込んだ、EIGHTからEIGHTERへ贈るSUPERなBOXセットとなっている。（modelpress編集部）
◆「SUPER EIGHT」（すーぱーえいと）商品概要
・発売日 ： 2024年7月31日（水）
＜商品形態＞
初回限定「SUPER」盤：CD＋Blu-ray／DVD
初回限定「HERO」盤：CD＋Blu-ray／DVD
通常盤：CD
通販限定「EIGHT」盤：CD＋GOODS
＜収録内容＞
「SUPER EIGHT」全盤共通収録曲
01.「Overture -SUPER∞THEME-」（作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置／永澤和真）
02.「カカッテコーゼ」（作詞：空谷泉身 作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置／永澤和真）
03.「未完成」（作詞：阿部清流 作曲：南無阿部陀仏 編曲：Peach）
★テレビ朝日系オシドラサタデー「帰ってきたぞよ！コタローは1人暮らし」主題歌
04.「なんだかThat’s 青春！」（作詞・作曲：つんく 編曲：鈴木俊介）
05.「HAPPY」（作詞：Pecori 作曲・編曲：MONJOE／SHUN）
06.「ハリケーンベイベ」（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）
07.「オオカミと彗星」（作詞・作曲：LEO 編曲：Peach）
★テレビ朝日系金曜ナイトドラマ「警部補ダイマジン」主題歌
08.「Interlude -several nights-」（作曲・編曲：蔦谷好位置）
09.「鍵」（作詞：asmi 作曲：asmi／Yuta Hashimoto 編曲：Yuta Hashimoto）
10.「アンスロポス」（作詞・作曲：キタニタツヤ 編曲：Diz）
★読売テレビ・日本テレビ系 TVアニメ「め組の大吾 救国のオレンジ」OP主題歌
11.「音楽が聴こえている」（作詞：上中丈弥（THEイナズマ戦隊） 作曲：久保裕行（THEイナズマ戦隊） 編曲：Peach）
12.「喝采」（作詞：栗原暁 （Jazzin’park） 作曲：久保田真悟 （Jazzin’park）／栗原暁 （Jazzin’park） 編曲：久保田真悟 （Jazzin’park））
13.「群青の風」（作詞・作曲：山内総一郎 （フジファブリック） 編曲：桑田健吾）
14.「Eighdays」（作詞・作曲：片岡健太 （sumika） 編曲：宮田‘レフティ’リョウ）
15.「次回予告」
＜収録内容＞
【初回限定「SUPER」盤】
★仕様形態：透明スリーブ・デジパック仕様、トールケース、網代フォトブック48P、ポスター型歌詞カード
▼CD収録曲
01.「Overture -SUPER∞THEME-」（作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置／永澤和真）
02.「カカッテコーゼ」（作詞：空谷泉身 作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置／永澤和真）
03.「未完成」（作詞：阿部清流 作曲：南無阿部陀仏 編曲：Peach）
04.「なんだかThat’s 青春！」（作詞・作曲：つんく 編曲：鈴木俊介）
05.「HAPPY」（作詞：Pecori 作曲・編曲：MONJOE／SHUN）
06.「ハリケーンベイベ」（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）
07.「オオカミと彗星」（作詞・作曲：LEO 編曲：Peach）
08.「Interlude -several nights-」（作曲・編曲：蔦谷好位置）
09.「鍵」（作詞：asmi 作曲：asmi／Yuta Hashimoto 編曲：Yuta Hashimoto）
10.「アンスロポス」（作詞・作曲：キタニタツヤ 編曲：Diz）
11.「音楽が聴こえている」（作詞：上中丈弥 （THEイナズマ戦隊） 作曲：久保裕行 （THEイナズマ戦隊） 編曲：Peach）
12.「喝采」（作詞：栗原暁 （Jazzin’park）作曲：久保田真悟 （Jazzin’park）／栗原暁 （Jazzin’park）編曲：久保田真悟（Jazzin’park））
13.「群青の風」（作詞・作曲：山内総一郎（フジファブリック）編曲：桑田健吾）
14.「Eighdays」（作詞・作曲：片岡健太 （sumika） 編曲：宮田‘レフティ’リョウ）
15.「次回予告」
▼Blu-ray／DVD収録内容
・「大山田presents ヨコさんヒナさん高尾山中膝栗毛」
・「SUPER EIGHT爆誕ものがたり」
【初回限定「HERO」盤】
★仕様形態：ワンピースBOX・デジパック仕様、歌詞フォトブック48P
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容と同一
▼Blu-ray／DVD収録内容
・「ヨコヒナpresents "滝汗ダラダラ！文句タラタラ！" 大山田20年目のバラエティ修行 略して〇〇！！」
・「抱腹絶倒！メンバープレゼン企画会議」
【通常盤】
★仕様形態：ジュエルケース、歌詞ブックレット24P
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容＋ボーナストラック収録（※後日発表）
【通販限定「EIGHT」盤】
★仕様形態：SUPER BOX仕様、A4サイズ、デジパック、ポスター型歌詞カード、ハードカバー写真集「SUPER∞」（60P）、SUPER EIGHTオリジナルグッズ（オリジナルアクリルスタンド／ピンバッジ）同梱
▼CD収録曲
※初回限定「SUPER」盤の収録内容と同一
【Not Sponsored 記事】