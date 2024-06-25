SUPER EIGHT、14thアルバム収録曲の詳細解禁 つんく♂、岡村靖幸らが楽曲提供
5人組グループ・SUPER EIGHTの14枚目のアルバム『SUPER EIGHT』（7月31日発売）の収録楽曲と特典映像の詳細が25日、解禁された。
【写真】お人形になった『GR8EST BOY』たち
「1000年後の未来から来たSUPER HERO」をテーマに制作された今作は、アルバムを一つのスーパーヒーロー物に見立てて楽曲が構成されている。制作陣には、蔦谷好位置やTHEイナズマ戦隊、MONJOE、Pecori、SHUNなど、これまで秀逸な作品群を作り出してきたクリエイターに加えて、つんく♂や、岡村靖幸、山内総一郎（フジファブリック）、片岡健太（sumika）、asmiなどレジェンドから新進気鋭のアーティストまで幅広い作家が名を連ねている。
SUPER EIGHTとしてのデビュー作であり、グループ20周年を記念する作品でもあるメモリアルな今作でも、縦横無尽に音楽を楽しむ彼ららしい一枚に。1曲目の「Overture -SUPER∞THEME-」から最後の「次回予告」まで、ノンストップにドラマが繰り広げられる彩り豊かな作品となっている。なお、通常盤にはボーナストラックを収録予定。楽曲の詳細はまた後日発表を予定している。
また、初回限定「SUPER」盤と初回限定「HERO」盤に収録されるデビュー20周年特別企画メンバープレゼンツの映像詳細も解禁に。初回限定「SUPER」盤に収録されるのは、丸山・安田・大倉の3人が企画を考え、横山・村上が企画にチャレンジした「大山田presents ヨコさんヒナさん高尾山中膝栗毛」。初回限定「HERO」盤には、横山・村上の2人が企画を考え、丸山・安田・大倉の3人がチャレンジした「ヨコヒナpresents "滝汗ダラダラ！文句タラタラ！" 大山田20年目のバラエティ修行 略して〇〇！！」というどちらもデビュー20周年に相応しい抱腹絶倒＆感動のバラエティ企画が収録される。
■『SUPER EIGHT』全盤共通収録曲
01：「Overture -SUPER∞THEME-」（作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真）
02：「カカッテコーゼ」（作詞：空谷泉身 作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真）
03：「未完成」（作詞：阿部清流 作曲：南無阿部陀仏 編曲：Peach）
※テレビ朝日系オシドラサタデー『帰ってきたぞよ！コタローは1人暮らし』主題歌
04：「なんだかThat’s 青春！」（作詞・作曲：つんく 編曲：鈴木俊介）
05：「HAPPY」（作詞：Pecori 作曲・編曲：MONJOE/SHUN）
06：「ハリケーンベイベ」（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）
07：「オオカミと彗星」（作詞・作曲：LEO 編曲：Peach）
※テレビ朝日系金曜ナイトドラマ『警部補ダイマジン』主題歌
08：「Interlude -several nights-」（作曲・編曲：蔦谷好位置）
09：「鍵」（作詞：asmi 作曲：asmi/Yuta Hashimoto 編曲：Yuta Hashimoto）
10：「アンスロポス」（作詞・作曲：キタニタツヤ 編曲：Diz）
※読売テレビ・日本テレビ系テレビアニメ『め組の大吾 救国のオレンジ』OP主題歌
11：「音楽が聴こえている」（作詞：上中丈弥（THEイナズマ戦隊） 作曲：久保裕行（THEイナズマ戦隊） 編曲：Peach）
12：「喝采」（作詞：栗原暁 （Jazzin’park） 作曲：久保田真悟 （Jazzin’park）/栗原暁 （Jazzin’park） 編曲：久保田真悟 （Jazzin’park））
13：「群青の風」（作詞・作曲：山内総一郎 （フジファブリック） 編曲：桑田健吾）
14：「Eighdays」（作詞・作曲：片岡健太 （sumika） 編曲：宮田‘レフティ’リョウ）
15：「次回予告」
【写真】お人形になった『GR8EST BOY』たち
「1000年後の未来から来たSUPER HERO」をテーマに制作された今作は、アルバムを一つのスーパーヒーロー物に見立てて楽曲が構成されている。制作陣には、蔦谷好位置やTHEイナズマ戦隊、MONJOE、Pecori、SHUNなど、これまで秀逸な作品群を作り出してきたクリエイターに加えて、つんく♂や、岡村靖幸、山内総一郎（フジファブリック）、片岡健太（sumika）、asmiなどレジェンドから新進気鋭のアーティストまで幅広い作家が名を連ねている。
また、初回限定「SUPER」盤と初回限定「HERO」盤に収録されるデビュー20周年特別企画メンバープレゼンツの映像詳細も解禁に。初回限定「SUPER」盤に収録されるのは、丸山・安田・大倉の3人が企画を考え、横山・村上が企画にチャレンジした「大山田presents ヨコさんヒナさん高尾山中膝栗毛」。初回限定「HERO」盤には、横山・村上の2人が企画を考え、丸山・安田・大倉の3人がチャレンジした「ヨコヒナpresents "滝汗ダラダラ！文句タラタラ！" 大山田20年目のバラエティ修行 略して〇〇！！」というどちらもデビュー20周年に相応しい抱腹絶倒＆感動のバラエティ企画が収録される。
■『SUPER EIGHT』全盤共通収録曲
01：「Overture -SUPER∞THEME-」（作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真）
02：「カカッテコーゼ」（作詞：空谷泉身 作曲：蔦谷好位置 編曲：蔦谷好位置/永澤和真）
03：「未完成」（作詞：阿部清流 作曲：南無阿部陀仏 編曲：Peach）
※テレビ朝日系オシドラサタデー『帰ってきたぞよ！コタローは1人暮らし』主題歌
04：「なんだかThat’s 青春！」（作詞・作曲：つんく 編曲：鈴木俊介）
05：「HAPPY」（作詞：Pecori 作曲・編曲：MONJOE/SHUN）
06：「ハリケーンベイベ」（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）
07：「オオカミと彗星」（作詞・作曲：LEO 編曲：Peach）
※テレビ朝日系金曜ナイトドラマ『警部補ダイマジン』主題歌
08：「Interlude -several nights-」（作曲・編曲：蔦谷好位置）
09：「鍵」（作詞：asmi 作曲：asmi/Yuta Hashimoto 編曲：Yuta Hashimoto）
10：「アンスロポス」（作詞・作曲：キタニタツヤ 編曲：Diz）
※読売テレビ・日本テレビ系テレビアニメ『め組の大吾 救国のオレンジ』OP主題歌
11：「音楽が聴こえている」（作詞：上中丈弥（THEイナズマ戦隊） 作曲：久保裕行（THEイナズマ戦隊） 編曲：Peach）
12：「喝采」（作詞：栗原暁 （Jazzin’park） 作曲：久保田真悟 （Jazzin’park）/栗原暁 （Jazzin’park） 編曲：久保田真悟 （Jazzin’park））
13：「群青の風」（作詞・作曲：山内総一郎 （フジファブリック） 編曲：桑田健吾）
14：「Eighdays」（作詞・作曲：片岡健太 （sumika） 編曲：宮田‘レフティ’リョウ）
15：「次回予告」