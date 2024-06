『ゴジラ博 in 東京ミッドタウン日比谷』が、2024年8月13日(火)から9月1日(日)まで、東京ミッドタウン日比谷 6F BASEQ HALLにて開催される。

本イベントは、日本が世界に誇る特撮映画『ゴジラ』シリーズの70周年を記念して開催されるもの。会場内には歴代ゴジラの立像や、1作目『ゴジラ』の貴重な撮影プロップなどが展示されるほか、「キングギドラ60周年」、「メカゴジラ50周年」を記念した展示や、『ゴジラ-1.0』の大迫力ジオラマも展示。イベント限定グッズが販売される「ゴジラマーケット」も用意されているとのこと。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラ(1954)予告篇風ステッカー 1,100円 TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラ(1954)予告篇風Tシャツ (M~XL)5,500円 TM & (C) TOHO CO., LTD.

前売券は6月28日(金)12:00より、イープラスにて販売開始。



