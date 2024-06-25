À¾Éð¡¦´ß½á°ìÏº¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Àè¼èÅÀ¤È»×¤¤¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿¶¤Ã¤¿¡×¡¡¥«¡¼¥É½éÀï¤ÎÏ¢ÇÔ¡Ö13¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù
¡¡¢¡À¾Éð¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê25Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥«¡¼¥É½éÀï13Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÀ¾Éð¤¬¡¢¤½¤Î°Å±À¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¹¬ÀèÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡1²ó¡¢2»à¤«¤é·ª»³¹ª¤¬º¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯´ß½á°ìÏº¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î2µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¹â¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿147¥¥í¤ÎÂ®µå¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¿¶¤êÈ´¤¡¢ºÆ¤Óº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤Ã¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡´ß¤Ï¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¹¡£2¥¢¥¦¥È¤«¤é·ª»³¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Àè¼èÅÀ¤ò¤È»×¤¤¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿¶¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤«¤é4ÈÖ¤ËºÂ¤ë´ß¡£¤³¤ì¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¤Î5°ÂÂÇÌÜ¤Ç·×4ÂÇÅÀ¡£22Æü¤Ë¤Ï5¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£