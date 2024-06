“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」(毎週土曜7:25〜7:30)。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。6月22日(土)の放送は、今夏に開催される国際親善試合「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo」「Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo」を紹介しました。

佐原: Jリーグのシーズン後半戦突入前に、欧州の強豪3クラブを迎えての国際親善試合が5試合開催されます! そこで今回は、Jリーグの間藤大地さんにお越しいただき、その詳細をお伺いします。間藤さん、よろしくお願いします!間藤:よろしくお願いします!

間藤大地さん

佐原:まずは対戦カードを教えてもらえますか?間藤:7月27日(日)に開催される「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo」は、昨年のJ1覇者・ヴィッセル神戸がイングランド・プレミアリーグの強豪クラブ、トッテナム ホットスパーと対戦する豪華なカードです。そして「Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo」では、同じくプレミアリーグの名門、ニューカッスル ユナイテッドが7月31日(水)に浦和レッズ、8月3日(土)に横浜F・マリノスと対戦。さらに、ドイツ・ブンデスリーガの古豪 VfBシュトゥットガルトが、7月28日(日)に京都サンガF.C.と、8月1日(月)にサンフレッチェ広島と対戦します。佐原:どれも貴重な試合ですね。間藤:はい、Jリーグクラブが国際試合を経験できる機会を継続的に創出することで、Jリーグの水準を向上させること。さらに、ファンにとっては世界トップクラブのレベルを観戦することで、サッカーの魅力をより知ってもらうことを目的に開催します。なお、今回の5試合は昨年に引き続き、Jリーグと株式会社 NTTドコモによる主催となりますが、京都府・広島県で開催するシュトゥットガルト戦2試合については、20/21シーズンからブンデスリーガの放送・配信をしているスカパーJSAT株式会社も含めた3社での共同主催となります。佐原:プレイヤー、ファンともに価値ある試合になっているんですね。間藤:はい。より多くのファンやサポーターの方々に、夏のお祭りとして特別な試合をお届けできればと思います。また、未来のサッカー選手である子供たちにも夏休みの思い出として楽しんでいただけるように、小中高生向けのチケット価格をゴール裏やバックスタンドに設けておりますので、どうぞ家族でスタジアムまでお越しください!佐原:チケットの購入方法などは大会特設サイトをご確認ください。間藤さん、ありがとうございました。間藤:ありがとうございました。



