Melvins x Borisによるスプリットアルバム『Twins of Evil』が6月14日、SNS上で突如CDリリースがアナウンスされ、販売をスタートした。現代ヘヴィミュージックシーンの記念碑となる作品の完成だ。2023年、MelvinsとBorisによるダブルヘッドラインUSツアー<Twins of Evil>の中で、より親交を深めた両者は、伝説のレーベルであり、Melvinsの作品も数多くリリースしているAMPHETAMINE REPTILE Recordsの協力のもと、スプリット作品のリリースを約束した。

CD (on 14th June, 2024)12inch Vinyl (on 30th June, 2024)▼収録曲Boris「Cry -狂叫-」Melvins「Funny Equals Pain」販売サイト:https://www.shoxop.com/AMPHETAMINE REPTILE Records

■<Boris North American Tour 2024 “Amplifier Worship Service”>



09月25日 San Diego - Music Box09月26日 Los Angeles - Belasco09月27日 Pomona - The Glass House09月28日 Fresno - Strummer's09月29日 San Francisco - The Fillmore10月01日 Portland - Revolution Hall10月02日 Seattle - The Showbox10月04日 Boise - Treefort Music Hall10月06日 Denver - Bluebird Theater10月08日 Omaha - The Waiting Room10月09日 Minneapolis - Fine Line10月10日 Milwaukee - Vivarium10月11日 Chicago - Ramova Theatre10月12日 Indianapolis - The Vogue10月13日 St Louis - Delmar Hall10月15日 Grand Rapids - Elevation10月16日 Detroit - St. Andrew's Hall10月17日 Cleveland - Beachland Ballroom10月18日 Pittsburgh - Thunderbird Music Hall10月19日 Philadelphia - Union Transfer10月21日 Boston - Paradise10月22日 Hamden - Space Ballroom10月23日 New York - Racket10月24日 Baltimore - Soundstage10月25日 Carrboro - Cat's Cradle10月26日 Atlanta - Masquerade10月27日 Birmingham - Saturn10月29日 Dallas - Granada Theater10月30日 Houston - Warehouse11月02日 Tucson - 191 Toole11月03日 Tempe - Marquee Theatre