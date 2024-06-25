Çò°æ¶õÎÉ¡Ö¥Ñ¥ê¤Ø´èÄ¥¤é¤Í¤Ð¡×¡¡¥¹¥±¥Ü¡¼ÃË»ÒºÇ½ªÍ½Áª¤«¤éµ¢¹ñ
¡¡ÅÔ»Ô·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½Áª¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¡¢¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿Çò°æ¶õÎÉ¡Ê¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬25Æü¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¤¤¤¤·ë²Ì¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¥Ñ¥ê¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âçº®Àï¤À¤Ã¤¿3ÏÈ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áè¤¤¤ò½ª¤¨¡Ö·è¾¡¤Þ¤Çµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡¢¤¹¤´¤¤Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Âç²ñ¤òÁí³ç¡£9°Ì¤À¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÎ×¤à7·î26Æü³«Ëë¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¸ÞÎØÍ½Áª¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ç½éÀÚÉä¤òÆÀ¤¿14ºÐ¤Î¾®Ìî»û¶ã±À¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¡£