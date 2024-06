『ゴジラ博 in 東京ミッドタウン日比谷』が開催決定! ”怪獣王” 70年の歩みから話題の『ゴジラ-1.0』の大迫力ジオラマまで、ゴジラの歴史を体感しよう。第1作の『ゴジラ』(1954)が公開されてから70年。2023年11月に公開された『ゴジラ-1.0』は、国内だけでなく北米でも大ヒットとなり、国内外で数々の映画賞を受賞。さらに、ハリウッド版第5作目にあたる『ゴジラ×コング 新たなる帝国』は全世界興行収入845億円を突破するなど、「ゴジラ」の勢いは止まらない。

この度、2024年8月13日(火)〜2024年9月1日(日)の期間で、日本が世界に誇る特撮映画『ゴジラ』シリーズの70周年を記念し、『ゴジラ博 in 東京ミッドタウン日比谷』が開催されることが決定した。場内には歴代ゴジラの立像や、1作目『ゴジラ』の貴重な撮影プロップも展示。また「キングギドラ60周年」、「メカゴジラ50周年」を記念した展示や、『ゴジラ-1.0』の大迫力ジオラマも展示される。こちらのジオラマには、ご来場いただいたお客様がご自身のスマートフォン等で楽しめる特撮体験をご用意されている。「ゴジラマーケット」にはイベント限定アイテムも多数登場する予定となっており、初代ゴジラのビジュアルが楽しめる予告編風ステッカーやTシャツ、フィギュアやアクリルスタンドなどファンが喜ぶアイテムが目白押し。「怪獣王シリーズ」のアイテムはゴジラ・ストアや他のゴジラ関連イベントなどでもお取り扱いが予定されている。チケットは024年6月28日(金)12:00〜「e+(イープラス)」にて販売開始!この夏は日比谷でゴジラ70年の歴史を体感しよう!TM & (C) TOHO CO., LTD.