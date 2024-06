アディス・パブロ、来日ツアー初日を神奈川・SUPERNOVA KAWASAKIで開催 GEZANも出演する『-B.O.B. (Blessings On Blessings)- vol.2』

『-B.O.B. (Blessings On Blessings)- vol.2』が7月13日(土)に神奈川・SUPERNOVA KAWASAKIで開催されることがわかった。

『-B.O.B. (Blessings On Blessings)-』は、レゲエメインのカルチャーショーケースとなるパーティー。第二回となる今回は、「Tribute to Augustus Pablo Rockers International 51st year anniversary Japan Tour with ADDIS PABLO」と題し、アディス・パブロ(ADDIS PABLO)の来日ツアー初日として開催される。

アディス・パブロは、レゲエ・ルーツ史に大きな影響を与えたオーガスタス・パブロを父親にもつメロディカ・キーボード奏者/レゲエミュージシャン/作曲家。今回のツアーは、父・オーガスタスが創立したRockers International Labelの51周年を讃えるものだ。

ツアー初日、アディス・パブロはROCKERS FAR EASTをバックにフルバンドセットで登場。また、GEZANも出演する。サウンドエンジニアは、内田直之が担当。会場ではJAH RISING S.Sがサウンドシステムを導入し、ITAK SHAGGY TOJO、KEN-ROOTS、RAS KOUSKEがセレクターを担当する。

『-B.O.B. (Blessings On Blessings)- vol.2』チケットは、イープラスにて7月12日(金)23時59分まで受付中。