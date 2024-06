「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は白金高輪駅近くにオープンした大人がカジュアルに楽しめる割烹店です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

白金 芯(東京・白銀高輪)

落ち着いた店内 写真:お店から

2024年6月、白金高輪駅から徒歩5分ほどの場所に、大人がカジュアルに楽しめる割烹店「白金 芯」がオープンしました。店主の前田 亮氏は香川県高松市出身。京都府立大学を卒業後、祇園にある老舗「京趣味 菱岩」で10年間修業を積み上京、銀座「割烹室井」(現在乃木坂に移転)で2年、「食べログ 居酒屋 百名店」に選出されている恵比寿の人気居酒屋「創和堂」で4年、腕を磨いてきました。

出典:のぐのぐたさん

創和堂の料理長としての経験を経て、お客さんから応援の言葉をたくさんいただくようになり、同店の開業を決意。白金高輪の落ち着いた街の雰囲気も気に入ったそうです。

隠れ家のような扉の奥には一部金継ぎをあしらい、親しみやすくも落ち着いた、高級感のある空間が広がります。客席はライブ感も楽しめるケヤキの一枚板を使ったカウンターに10席で、温かみのある照明が料理を美しく照らします。

出典:のぐのぐたさん

基本は「季節のお任せ5品」11,000円。こだわり抜いた旬の食材と調味料を使った絶品料理を提供します。パリッとした食感と香ばしさがたまらない「鰻の地焼き」や、柔らかく馬肉の旨みを感じる「馬肉のすき焼き」など創意工夫を凝らしたオリジナリティあふれる割烹料理を堪能できます。

写真:お店から

5品でも十分満足できるボリュームですが、お腹に余裕があれば、気軽に楽しめるおつまみやおばんざいなどを、好きに選べるアラカルトメニューも500円から用意。〆には「土鍋ごはん」や「明太バターうどん」などもあり、ついつい長居してしまいそう。

料理に合わせるドリンクも豊富なラインアップ。定番の銘柄から季節を感じられるものや、ちょっと珍しい名酒まで幅広く用意。料理や好みに合わせた一杯を提案してくれるのも魅力的。また、一斉スタートではなく予約時間を自由に選べるのもうれしいですね。経験に裏打ちされた絶品の料理を楽しみに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

目の前で仕上げてくれます 出典:のぐのぐたさん

『どれも本当に魂こもった美味しい料理で、

コンセプトがしっかりしていて、食材の仕入にもこだわっており、何もかもが驚くほど美味しかったです。

追加の料理もそこまで大皿では無いので、5品ほど注文しました。

土鍋もあったのですが、今回は頼まず、

次回はいただきたいなと思います。

とてもオススメのお店です』(のぐのぐたさん)

写真:お店から

『広尾にある「創和堂」から独立された前田シェフが満をじして白金にオープンした和食屋さん。

男性スタッフが二名居ますが、ドリンクしか出来ないので実質ワンオペで捌いていて、テキパキと供する姿は、とても一週間目とは思えないクオリティ。下ごしらえをしっかりなさってるお陰かと』(momok380559さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆白金 芯住所 : 東京都港区白金3-2-3 白金金春ビル 1FTEL : 070-9013-3094

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

The post 「創和堂」の料理長が独立! アラカルトで追加もOKな割烹が白金に(東京・白金高輪) first appeared on 食べログマガジン.