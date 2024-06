元WWE女子プロレスラーのSareee(28)が25日、自主興行「Sareee―ISM Chapter 検廖複祁遑横稿、東京・新宿フェイス)でスターダム・なつぽい(28)とタッグを結成することを発表した。

この日「超・燃える闘魂 アントニオ猪木展」(東京・京王百貨店新宿店)で公開記者会見を開催。4回目となる自主興行でSareeeは親友のなつぽいとタッグを組み、マーベラスの彩羽匠、スターダムのAZM組と対戦することが決定した。

会見にはなつぽいもサプライズ登場。昨年10月から頸椎ヘルニアで欠場していたなつぽいは、今年3月の横浜大会での復帰戦の相手にSareeeを指名し、気合を注入された。なつぽいは「Sareeeにはプライベートでも仕事でもいつも支えてもらっているので、自分が何かできることがあれば、何でもやりたい」と参戦への思いを明かした。

Sareeeも「今やりたいことは、今やろうと思ってなつぽいに来てもらいました。なつぽいにもSareee―IZMっていう空間を味わってもらいたい」と笑顔を見せた。

スターダムのAZMとは初対戦となるSareeeは「テクニック面ですごいし、戦いたいと思っていた」と明かす。なつぽいは「AZMさんは自分に体型も似ていて、負けたくない相手。SareeeがAZMさんと戦いたいと聞いて、それもジェラシーが沸いて余計に燃えました」と語った。

会見後には猪木展を観覧。猪木さんの戦いの歴史に触れた2人は、試合に向けて闘志を燃やした。

この他に「ChiChi vs 光芽ミリア」、「ジャガー横田&伊藤薫 vs 神楽ミサ&しゃあ」、「中島安梨紗&藤本つかさ vs 桃野美桜&川畑梨瑚」、「柊くるみ vs 優宇」も決定した。なお、藤本は23日のアイスリボン後楽園大会で行われた岩谷麻優とのIWGP女子王座戦で右ヒジを脱臼。欠場になる可能性が高い。