カルト的人気を誇るホラーファン必見の3作品が新宿の夜を血に染める……。

『ムカデ人間』『屋敷女ノーカット完全版』『食人族4Kリマスター無修正完全版』、禁断のオールナイト上映企画「全穴(ぜんあな)!串刺しナイト!」が、2024年7月20日(土)23時より一夜限りでシネマート新宿で開催されることが決定した。

上映作品は、人間の口と肛門を繋ぎ合わせることに執着したマッドサイエンティストを描き、世界各国のファンタスティック映画祭を熱狂させた『ムカデ人間』(2008)、クリスマスの夜に突然やってきた訪問者に執拗に追われる妊婦の恐怖を描き“4大フレンチホラー”の中でも特に過激と噂される『屋敷女ノーカット完全版』(2007)(※モザイク一切なしの完全版での上映)、行方不明になった撮影隊を追ってアマゾン奥地の食人族の村を訪ねた学者が恐ろしい事実を目にするモンド映画の最高峰『食人族4Kリマスター無修正完全版』(1980)(※最新技術によってクリアな画質に生まれ変わった 4K リマスター版での上映)。

さらに当日は、上映前(23時より)に覆面画家のRockin’Jelly Bean氏とWild OX氏によるトークショーも開催。『ムカデ人間』『食人族 4K リマスター無修正完全版』のTシャツアートワークを務めた裏話や作品の魅力が語り尽くされる。

「全穴(ぜんあな)!串刺しナイト!」イベント詳細

『ムカデ人間』(2008)

日時:2024年7月20日(土)23:00~4:40 終了(予定) 場所:シネマート新宿・スクリーン 1 登壇者:Rockin’ Jelly Bean(覆面画家)、Wild OX(EROSTIKA)※上映前トークショー チケット料金:3,000円均一 チケット販売:6月25日(火)18:00 よりと窓口にて販売。 上映作品(上映順)©2009 SIX ENTERTAINMENT ©2009 SIX ENTERTAINMENT

ドイツ郊外、人里離れた屋敷に住む外科医ヨーゼフ・ハイター博士。シャム双生児分離手術のエキスパートである彼の夢は、数人の人間をつなぎ合わせて一体の生命体“ムカデ人間”を創ることだった……。

『屋敷女ノーカット完全版』(2007)

©2007 LA FABRIQUE DE FILMS BR FILMS

クリスマス・イブの真夜中、出産を翌日に控えた妊婦サラの家に、黒い服を来た謎の女が忍び込んだ。女は大きなハサミを手に、ものすごい形相でサラに襲いかかる。女は何者なのか?女の目的は一体何なのか?信じられない衝撃と理不尽な恐怖に包まれたサラをさらに陣痛が襲う。サラの人生最悪の夜は、まだ始まったばかりだった……。

『食人族4Kリマスター無修正完全版』(1983)

© F.D.Cinematografica S.r.l.1980

男女4人のアメリカ人ドキュメンタリー撮影隊が"グリーン・インフェルノ"と呼ばれる南米アマゾン奥地を探索中に消息を絶った。救助隊が結成され、現地に向かうが、未開のジャングルの奥地で食人族の村に辿りつき、無残にも白骨化した遺体を発見する。一体、その村で何が起こったのか? 捜索隊が持ち帰った撮影済フィルムを現像し、上映すると、そこには想像を絶するおぞましき光景が記録されていた。

