フルーチェがカプセルトイになって登場！箱から取り出してぷにゅぷにゅ感を楽しもう



ピーナッツ・クラブは、カプセルトイ「フルーチェ ぷにゅっとマスコット」を6月24日(月)より順次、全国のカプセルトイ売場にて発売開始した。

指で触ったときの“ぷにゅぷにゅ感”も楽しめる



ハウス食品「フルーチェ」のパッケージがそのまま小さく、ミニマスコットになった「フルーチェ ぷにゅっとマスコット」。箱を開けると中からパウチが出てきて、指で触ったときの“ぷにゅぷにゅ感”が楽しめる。ボールチェーン付きで、ぶら下げて飾ることもできる。

価格は1回400円(税込)で、全5種類を用意

「フルーチェ ぷにゅっとマスコット」は、全5種類をラインアップ。

[caption id="attachment_1156898" align="aligncenter" width="450"] イチゴ /Licensed by House Foods Corp.[/caption]

「イチゴ」、

[caption id="attachment_1156910" align="aligncenter" width="450"] ミックスピーチ /Licensed by House Foods Corp.[/caption]

「ミックスピーチ」、

[caption id="attachment_1156911" align="aligncenter" width="450"] メロン /Licensed by House Foods Corp.[/caption]

「メロン」、

[caption id="attachment_1156912" align="aligncenter" width="450"] 濃厚ブルーベリーブドウ /Licensed by House Foods Corp.[/caption]

「濃厚ブルーベリーブドウ」、

[caption id="attachment_1156913" align="aligncenter" width="450"] Sweets キャラメルバナナ味 /Licensed by House Foods Corp.[/caption]

「Sweets キャラメルバナナ味」がある。

価格は1回400円(税込)で、対象年齢は15歳以上。全国のカプセルトイ売場で販売される。製品材質は、箱が紙、ボールチェーンが鉄、ボールチェーンタグがPET、中袋がアルミ箔、充填物がスライムとなっている。

なお、同製品はミニチュアマスコットであり、中身は食べられない。

「ピーナッツ・クラブ」について

カプセルトイ「フルーチェ ぷにゅっとマスコット」を手掛ける「ピーナッツ・クラブ」は、昭和33創業。大阪府東大阪市に本社を置く。アミューズメント施設向け雑貨・玩具などの企画・制作・販売、カプセルトイの企画・制作・販売、ライセンスキャラクターの取得・商品開発、全国の小売店向け商品の企画・制作・販売を事業内容としている。

中でも、2021年から発足したカプセルトイ事業では、得意先の意見や若い社員の意見を積極的に取り入れ、市場調査を行いながら商品化に臨んでいるそう。カプセルトイ市場で話題になるようなユニークなアイテムを取りそろえ、ユーザーが満足のいく喜びを届けている。

「フルーチェ ぷにゅっとマスコット」をゲットし、指で触ったときのぷにゅぷにゅ感を楽しんでみては。

ピーナッツ・クラブ 公式HP：https://www.peanuts-club.co.jp

(ソルトピーチ)