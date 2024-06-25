PM-S224PLFUBK

写真拡大

　「BCNランキング」2024年6月10日から16日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付

PM-S224PLFUBK（エレコム）

2位　Google Pixel 8a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース

TR-PX248A-TTSL-CL（トリニティ）

3位　AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック

PM-S233PLFUBK（エレコム）

4位　Google Pixel 8a ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック

PM-P241PLFUBK（エレコム）

5位　ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ シンプルスマホ6

PM-S224PLFUJPND（エレコム）

6位　[iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック

41-959039（Hamee）

7位　BASIO active SHG09 シンプルスマホ6 ケース カバー

　　手帳型 カード入れ おしゃれ スタンド機能 シンプル

　　大人 レディース メンズ ハンドストラップ付き マグネット式 ネイビー

7509BSACBO（テレホンリース）

8位　iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7用手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド

RT-P24ELC1/BR（レイ・アウト）

9位　AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンク

PM-S233PLFUJPND（エレコム）

10位 AQUOS wish3 [Turtle] ハイブリッドケース

TR-AQ23W-TT-CL（トリニティ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。