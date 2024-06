イギリス公式訪問4日目の25日、天皇皇后両陛下はいよいよ国賓としての公式行事に臨まれます。

天皇陛下は、現地時間の24日午後、ロンドン市内で日英の友好団体が主催したレセプションに出席し、英語でスピーチされました。

「私たちの社会を発展させ、国と国との交流の礎となるものは、人と人とのつながりです」

その後、にこやかに懇談された陛下。母校オックスフォード大学のライバル校、ケンブリッジ大学の女性教授のこんなジョークには…

ケンブリッジ大学(日本近世文学) ラウラ・モレッティ教授

「私ちょっとジョーク言ってみたんですけども、『ジ・アザー・プレイス(もう一つの場所)』と呼ぶんですよ。私たちお互いの学校を。「I am from the other place (私はもう一つの場所から来ました)」と(話した)」

「(Q.陛下はそれに対してどんな反応を?)ちょっとほほえんでくださって。非常にその場で色々なお話ができる、ものすごく頭の展開が速い方だと」

そして、一夜明けた25日、天皇皇后両陛下は国賓として歓迎式典に臨まれます。馬車でバッキンガム宮殿までパレードし、夜は国王夫妻主催の晩さん会に出席されることになっています。