世界初、月裏側の試料とともに帰還 中国探査機「嫦娥6号」
【AFP＝時事】中国の無人月面探査機「嫦娥6号（Chang'e-6）」が25日、地球に帰還し、世界で初めて月の裏側の試料を持ち帰った。中国国家航天局（CNSA）は、ミッションは「完全に成功」したと発表した。
嫦娥6号の着陸船は、午後2時7分（日本時間午後3時7分）に内モンゴル自治区（Inner Mongolia Autonomous Region）の所定の場所に着陸した。
嫦娥6号は5月3日、中国南部・海南（Hainan）省にある文昌衛星発射センター（Wenchang Space Launch Center）から打ち上げられ、約1か月後に月の裏側にある南極エイトケン盆地（South Pole-Aitken Basin）に着陸した。
その後、53日間のミッションで、ドリルとロボットアームを使い、月の裏側の土や岩石を採取した。
さらに今月4日、世界で初めて月の裏側からの離陸にも成功。国営新華社通信は「人類の月探査史上前例のない偉業」と伝えた。
科学者たちは月の裏側の試料は、月の形成起源を解明する手掛かりになると期待している。
国営中国中央テレビ（CCTV）によると、習近平国家主席は嫦娥6号の帰還をたたえるメッセージで、今回のミッションの「傑出した貢献」は、「祖国と人民によって永遠に記憶されるだろう」と述べた。
【翻訳編集】AFPBB News
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・動画：中国探査機、月裏側で世界初の試料採取 離陸にも成功
嫦娥6号の着陸船は、午後2時7分（日本時間午後3時7分）に内モンゴル自治区（Inner Mongolia Autonomous Region）の所定の場所に着陸した。
その後、53日間のミッションで、ドリルとロボットアームを使い、月の裏側の土や岩石を採取した。
さらに今月4日、世界で初めて月の裏側からの離陸にも成功。国営新華社通信は「人類の月探査史上前例のない偉業」と伝えた。
科学者たちは月の裏側の試料は、月の形成起源を解明する手掛かりになると期待している。
国営中国中央テレビ（CCTV）によると、習近平国家主席は嫦娥6号の帰還をたたえるメッセージで、今回のミッションの「傑出した貢献」は、「祖国と人民によって永遠に記憶されるだろう」と述べた。
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