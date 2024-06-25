東京都で最大震度2の地震 東京都・八丈町
25日午後5時31分ごろ、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は八丈島東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、東京都の八丈町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□東京都
八丈町
■震度1
□東京都
青ヶ島村 東京千代田区 東京中央区
東京新宿区 東京品川区 東京世田谷区
東京渋谷区 東京中野区 東京北区
東京練馬区 東京江戸川区 調布市
日野市 西東京市 神津島村
伊豆大島町 東京利島村 新島村
三宅村 御蔵島村
角田市 岩沼市 蔵王町
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 二本松市 田村市
天栄村 玉川村 いわき市
双葉町 浪江町
□茨城県
日立市 東海村 石岡市
筑西市 坂東市
□栃木県
鹿沼市 益子町
□群馬県
沼田市 前橋市 渋川市
安中市 邑楽町
□埼玉県
加須市 久喜市 埼玉美里町
さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま南区
さいたま緑区 川口市 春日部市
狭山市 幸手市 吉川市
□千葉県
東金市 山武市 多古町
一宮町 長南町 千葉花見川区
千葉美浜区 八千代市 館山市
勝浦市 鴨川市 君津市
南房総市 大多喜町
□神奈川県
横浜鶴見区 横浜中区 横浜港北区
横浜旭区 横浜緑区 川崎中原区
川崎宮前区 横須賀市 平塚市
藤沢市 三浦市 秦野市
厚木市 湯河原町
□山梨県
山梨北杜市 富士川町 富士河口湖町
□静岡県
熱海市 伊豆の国市 東伊豆町
松崎町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。