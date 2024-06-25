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25日午後5時31分ごろ、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は八丈島東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、東京都の八丈町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□東京都
八丈町

■震度1
□東京都
青ヶ島村　東京千代田区　東京中央区
東京新宿区　東京品川区　東京世田谷区
東京渋谷区　東京中野区　東京北区
東京練馬区　東京江戸川区　調布市
日野市　西東京市　神津島村
伊豆大島町　東京利島村　新島村
三宅村　御蔵島村

□宮城県
角田市　岩沼市　蔵王町

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　二本松市　田村市
天栄村　玉川村　いわき市
双葉町　浪江町

□茨城県
日立市　東海村　石岡市
筑西市　坂東市

□栃木県
鹿沼市　益子町

□群馬県
沼田市　前橋市　渋川市
安中市　邑楽町

□埼玉県
加須市　久喜市　埼玉美里町
さいたま北区　さいたま大宮区　さいたま南区
さいたま緑区　川口市　春日部市
狭山市　幸手市　吉川市

□千葉県
東金市　山武市　多古町
一宮町　長南町　千葉花見川区
千葉美浜区　八千代市　館山市
勝浦市　鴨川市　君津市
南房総市　大多喜町

□神奈川県
横浜鶴見区　横浜中区　横浜港北区
横浜旭区　横浜緑区　川崎中原区
川崎宮前区　横須賀市　平塚市
藤沢市　三浦市　秦野市
厚木市　湯河原町

□山梨県
山梨北杜市　富士川町　富士河口湖町

□静岡県
熱海市　伊豆の国市　東伊豆町
松崎町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。