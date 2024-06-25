¤Ò¤í¤æ¤¡õÉð°æÁÔ¤ÎÉ´½Ã¤Î²¦vsÏÀÇË²¦¥¡¡ÆüËÜ°Ê³°¤Ç½»¤à¤Ê¤é¤É¤³¤¬¤¤¤¤¡©¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖÆüËÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ ¤À¤«¤é¤³¤½ÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È¸ì¤ëÉð°æÁÔ
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£àÉ´½Ã¤Î²¦áÉð°æÁÔ¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ5²óÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç½»¤à¤Ê¤é¤É¤³¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Éð°æ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤ä¤Ï¤êàÉ´½Ã¤Î²¦á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ö¡ö¡ö
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡ºÇ¶á¤Ï³¤³°¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÉð°æ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¸å¡¢½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¹ñ¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
Éð°æÁÔ¡Ê°Ê²¼¡¢Éð°æ¡Ë¡¡¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢ÃÏµå¾å¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£4Ç¯¤¯¤é¤¤³¤³°¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤Î4Ç¯¤Ï¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Éð°æ¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥´¥ë¥ÕÎ±³Ø¤·¤¿¤È¤¤ËÌó3Ç¯¡£¤¢¤È¤ÏÂæÏÑ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤â¤¦¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Éð°æ¡¡¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤½£¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¹¤¤¤·¡¢½£¤¬°ã¤¨¤ÐÊÌ¤Î¹ñ¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤Ê¸²½¤â°ã¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡£¤¢¤È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¶¤ÏÀ¤³¦»Ë¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îò»Ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¿©¤ÙÊâ¤¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸³è¤ÇÍ¾À¸¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤ÈÉ´½Ã¤Î²¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Ï°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»³¾®²°¤ò·ú¤Æ¤Æ¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Éð°æ¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹°Ü½»¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¤Ò¤í¡¡¤Á¤ç¤¦¤ÉÆüËÜ¤ËË°¤¤Æ¤¤¿º¢¡¢ºÊ¤Ë¡Ö°Ü½»¤¹¤ë¤Ê¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éð°æ¡¡ÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤À¤±¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤¹¤Ç¤¹¡£
Éð°æ¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢º£¸å¡¢½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¹ñ¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¤Ò¤í¡¡¥Í¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£º£¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢¼«¿æ¤ò¤±¤Ã¤³¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¤¤¤¿©ºà¤ò°Â¤¯Çã¤¨¤ë¹ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ËÌ¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¢¤ë¹ñ¤Ï¥¥Ä¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë¿©ºà¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍ¢Æþ¤À¤«¤é¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éð°æ¡¡²¶¤â´¨¤¤¹ñ¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤Ê¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Ï5Ç¯¤¯¤é¤¤¥é¥È¥Ó¥¢¡Ê¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤È¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥ë¥È³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¹ñ¡Ë¤Î½»¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½»¤ß¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Éð°æ¡¡¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£¤Ò¤í¤æ¤¤Ã¤Æ¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¤Î½»¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¡©
¤Ò¤í¡¡¤¨¤¨¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¤Îµï½»¸¢¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Éð°æ¡¡¤Ê¤¼¡©
¤Ò¤í¡¡¥é¥È¥Ó¥¢¤Ç5Ç¯¤Îµï½»¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢±Ê½»¸¢¿½ÀÁ¤Î»ñ³Ê¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢5Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç±Ê½»¸¢¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¸ì¤Î¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Éð°æ¡¡¤¨¡¢¤½¤³¤ÇÄü¤á¤ë¤ó¤À¡£
¤Ò¤í¡¡¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤À¤Ã¤¿¤éº£¸å¤â»È¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¸ì¤Ã¤Æ¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤«¤â¡¢¥é¥È¥Ó¥¢¿Í¤Ã¤Æ¤À¤¤¤¿¤¤±Ñ¸ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤±¤¤¤Ë¥é¥È¥Ó¥¢¸ì¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Éð°æ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¸¤ã¤¢¡¢µÕ¤Ë¡ÖÃÏµå¾å¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¹ñ¤Ë¤·¤«½»¤á¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤³¤Ë½»¤ß¤Þ¤¹¡©
¤Ò¤í¡¡¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï50½£¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÌ¤Ë¹Ô¤±¤Ð¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤·¡¢Æî¤Ë¹Ô¤±¤Ð¥ê¥¾¡¼¥ÈÅª¤ÊÍ·¤ÓÊý¤â¤Ç¤¤ë¡£µ¤¸õ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Ú¥ë¡¼¤âËÌ¤«¤éÆî¤Þ¤ÇÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ê¸²½·÷¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë³¤»ºÊª¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤Ç½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Æ¤«¡¢ËÌ¤ÈÆî¤Çµ¤¸õ¤¬Âç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â³¤»ºÊª¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¹ñ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Éð°æ¡¡¤½¤¦¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¡¡ËÌ¤Îµû¤Ï»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¥«¥Ë¤â³Í¤ì¤ë¡£Æî¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Ï¥Õ¥°¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï³¤»ºÊª¤Ë¤ª¤¤¤ÆËüÇ½¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢³¤»ºÊª¤ÎÎ®ÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÆüËÜ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Éð°æ¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ïµû¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤è¤Í¡©
¤Ò¤í¡¡ËÌ¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï¥µ¥±¤¬³Í¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢Æî¤À¤ÈÃÏÃæ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¹ñ¤Ïµû¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¹ñ¤ÇËÌ¤«¤éÆî¤Þ¤Ç¤ÎÅÚÃÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÃÏÃæ³¤¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ö¥ë¥¿¡¼¥Ë¥åÃÏÊý¤Ç¤â¥«¥¤¬³Í¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥±¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Í¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¤Û¤¦¤¬·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Éð°æ¡¡¤Ê¤ó¤«¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¿©¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¤É¤Î¹ñ¤Ë¤¤¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤ó¤Ê¡£
¤Ò¤í¡¡¿©»ö¤ÏËèÆü¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸À¸³è¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ°Â¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Éð°æ¡¡³Î¤«¤Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¹ñ¤À¤È»×¤¦¡£À¶·é¤À¤·¡¢°ÂÁ´¤À¤·¡¢°Â¤¤¤·¡£
¤Ò¤í¡¡ÆüËÜ¤Ã¤Æ¡¢º£½»¤à¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë²÷Å¬¤Ê¹ñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ½»¤ß¤ä¤¹¤¤¹ñ¤Ï¤É¤³¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
Éð°æ¡¡ËÌ³¤Æ»¤È²Æì¤Çµ¤¸õ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ±¤¸ÃÏ°è¤Î¸©¤Ç¤âÎò»Ë¤äÊ¸²½¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢°ÜÆ°¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ç¤âÆüËÜ¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ò¤í¡¡Åìµþ¤ÇËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¤ÆÄÌ¶Ð¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¹ñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ¯¤«¤Ê¤¤¤ÇÊë¤é¤¹¤Ê¤éÆüËÜ¤ÏÄ¶¤¤¤¤¹ñ¤Ç¤¹¡£
Éð°æ¡¡¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤È¤«¤Ï¡¢ºÇ¹â¤À¤È»×¤¦¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¤È¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤éÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ìò½ê¤Î¿Í¤È¤«¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌò½ê¤Î¿Í¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÅ¬Åö¤Ç¤¹¤è¡£
Éð°æ¡¡·Ù»¡´±¤â¿¿ÌÌÌÜ¤À¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦ÆüËÜ¤ò½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¤Ï¤Ï¡£·ë¶É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¡ÖÆüËÜ¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢É´½Ã¤Î²¦¤Ç¤¢¤ëÉð°æ¤µ¤óÅª¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Éð°æ¡¡¤À¤è¤Í¡£ÆüËÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÉÔÊØ¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤«¤é¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
¤Ò¤í¡¡¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ì¤¯¤Ì¤¯¤ÈÊë¤é¤¹¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
Éð°æ¡¡¤½¤¦¡£¼«Ê¬¤«¤é¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥ó¥É¥¤¤ï¡¼¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¥¿¥í¥¤¥â¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¡¡¤¦¤á¡¼¡ª¡×¤È¤«¸À¤¤¤¿¤¤¤â¤ó¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ò¤í¡¡¤³¤³¤ÇËÁÆ¬¤Î¡Ö¡Ê½»¤à¤Ê¤é¡ËÃÏµå¾å¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Éð°æ¡¡ÃÏµå¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¬±þÎÏ¤ò¹â¤á¤ÆÎ¹¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£²¶¤ÎÇ¾¤Ë¤Ï³«Âó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢Àº¿À¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È¤«³«Âó¤·¤¿¤¤¤È¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡
¤Ò¤í¡¡¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢Àº¿À¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤À¤È¥Í¥Ã¥È¤âÉÔ°ÂÄê¤À¤«¤é¡¢°ú¤¤³¤â¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Éð°æ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£
¡ö¡ö¡ö
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£Éð°æ ÁÔ¡ÊSo TAKEI¡Ë¡¡
1973Ç¯5·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¸µÎ¦¾å½½¼ï¶¥µ»ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£³ÊÆ®µ»¡¢Ìîµå¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ï¡Úhttps://gogotakei.com¡Û¡¢¸ø¼°X¤Ï¡Ú@sosotakei¡Û
¹½À®¡¿²ÃÆ£½ãÊ¿¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¡»£±Æ¡¿¸Þ½½ÍòÏÂÇî¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿±üÌîÀ¿
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆüËÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ ¤À¤«¤é¤³¤½ÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È¸ì¤ëÉð°æÁÔ