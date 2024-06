【DESKTOP MONSTER ゴジラ(全4種)】6月26日~ ゴジラ・ストアECにて予約受付開始7月6日~ 各ゴジラ・ストアにて先行発売開始7月31日~取り扱い店舗にて一般販売開始価格:6,600円~

「DESKTOP MONSTER ゴジラ(1995)」使用例

東宝 ライツ事業部 ゴジラルームは6月25日、卓上で使える便利グッズ「DESKTOP MONSTER」シリーズを始動し、第1弾としてモバイルスタンド「DESKTOP MONSTER ゴジラ」を発売することを発表した。価格は6,600円から。

「DESKTOP MONSTER ゴジラ」には、平成VSシリーズに登場のゴジラや、「ゴジラVSデストロイア」(1995)の通称バーニングゴジラ、そして「ゴジラ -1.0」(2023)登場のゴジラ(通常版と熱線放射バージョン)の全4種がラインナップ。尻尾をひねったポーズとリアルな造形で、どの角度からみても楽しめる。

予約受付は、6月26日よりゴジラ・ストアECにて開始される。一般販売は7月31日から。各ゴジラ・ストアでは7月6日より先行販売が行なわれる。

「DESKTOP MONSTER ゴジラ」ラインナップ

台座部分にスマートフォンをセッティング可能。右手が可動し、好きな角度でスマートフォンの固定が出来る。スマートフォンは縦置き、横置き両方に対応する。

【DESKTOP MONSTER ゴジラ(1995) モバイルスタンド】

価格:7,700円

【DESKTOP MONSTER ゴジラ モバイルスタンド】

価格:6,600円

使用例

【DESKTOP MONSTER ゴジラ(2023) モバイルスタンド】

価格:6,600円

使用例

【DESKTOP MONSTER ゴジラ(2023) モバイルスタンド 熱線放射バージョン】

価格:7,700円

使用例

素材 本体:PVC・スチール、台座:ABS

サイズ:約14.5×15.5×16.5cm(台座含む)

TM & (C) TOHO CO., LTD.