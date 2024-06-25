リアルな造形のゴジラのモバイルスタンド「DESKTOP MONSTER ゴジラ」が登場6月26日よりゴジラ・ストアECにて予約受付開始
【DESKTOP MONSTER ゴジラ（全4種）】
6月26日～ ゴジラ・ストアECにて予約受付開始
7月6日～ 各ゴジラ・ストアにて先行発売開始
7月31日～取り扱い店舗にて一般販売開始
価格：6,600円～
素材 本体：PVC・スチール、台座：ABS
6月26日～ ゴジラ・ストアECにて予約受付開始
7月6日～ 各ゴジラ・ストアにて先行発売開始
7月31日～取り扱い店舗にて一般販売開始
価格：6,600円～
「DESKTOP MONSTER ゴジラ（1995）」使用例
東宝 ライツ事業部 ゴジラルームは6月25日、卓上で使える便利グッズ「DESKTOP MONSTER」シリーズを始動し、第1弾としてモバイルスタンド「DESKTOP MONSTER ゴジラ」を発売することを発表した。価格は6,600円から。
「DESKTOP MONSTER ゴジラ」には、平成VSシリーズに登場のゴジラや、「ゴジラVSデストロイア」（1995）の通称バーニングゴジラ、そして「ゴジラ -1.0」（2023）登場のゴジラ（通常版と熱線放射バージョン）の全4種がラインナップ。尻尾をひねったポーズとリアルな造形で、どの角度からみても楽しめる。
予約受付は、6月26日よりゴジラ・ストアECにて開始される。一般販売は7月31日から。各ゴジラ・ストアでは7月6日より先行販売が行なわれる。
「DESKTOP MONSTER ゴジラ」ラインナップ
台座部分にスマートフォンをセッティング可能。右手が可動し、好きな角度でスマートフォンの固定が出来る。スマートフォンは縦置き、横置き両方に対応する。【DESKTOP MONSTER ゴジラ（1995） モバイルスタンド】
価格：7,700円【DESKTOP MONSTER ゴジラ モバイルスタンド】
価格：6,600円
使用例【DESKTOP MONSTER ゴジラ（2023） モバイルスタンド】
価格：6,600円
使用例【DESKTOP MONSTER ゴジラ（2023） モバイルスタンド 熱線放射バージョン】
価格：7,700円
使用例
素材 本体：PVC・スチール、台座：ABS
サイズ：約14.5×15.5×16.5cm（台座含む）
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