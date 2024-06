フィリップ モリス ジャパンは7月30日までの期間、「IQOS INSPIRE PARK OMOTESANDO」を東京・表参道の「OMOTESANDO CROSSING PARK」にて開催する。東京・表参道に「IQOS INSPIRE PARK OMOTESANDO」がオープン同社は、企業ビジョンである「煙のない社会」をさらに加速させるため、IQOS日本発売10周年に伴い、20歳以上の喫煙者に対して加熱式たばこへの切替えを促す活動に積極的に取り組んでおり、「IQOS INSPIRE PARK OMOTESANDO」はその一環として開催される。

IQOS日本発売10周年という節目において、5月22日より「IQOS TOGETHER X」と呼ばれるエンゲージメントプラットフォームを展開。「IQOS INSPIRE PARK OMOTESANDO」では、「IQOS TOGETHER X」の世界観を体感できるさまざまなコンテンツやアイテムが用意されている。「IQOS TOGETHER X」は4つのフェーズにて展開され、6月19日より第二弾へと突入しているが、「想像していた以上の参加、反響があった」と、フィリップ モリス ジャパン ブランド エクスペリエンス ディプロイメント マネージャーの井上華代氏は、第一弾を振り返る。フィリップ モリス ジャパン ブランド エクスペリエンス ディプロイメント マネージャーの井上華代氏(左)と「IQOS INSPIRE PARK OMOTESANDO」スタッフ(右)第一弾は、「地中海 ギリシャ」をテーマに展開されたが、第二弾で選ばれた“究極の体験”は「スコットランド」。格式高い名門ゴルフコースや心躍るウイスキーツアー、歴史ロマンあふれるお城、自然の絶景、最高の食事体験など、様々なプランで彩られた5泊7日の“究極の体験”に10名が招待される。そして、第一弾でも好評だった「毎日当たる賞品」も継続して実施。こちらもスコットランドをテーマに、ゴルフやウイスキーを日常で楽しめるアイテムが用意されている。○■「IQOS TOGETHER X」の世界観を体験「IQOS TOGETHER X」の世界観を体験できる「IQOS INSPIRE PARK OMOTESANDO」だが、手前のオープンスペースは、20歳以上の喫煙者とそれ以外の人がともに過ごすことができる空間をイメージ。かき氷やドリンク類も販売されており、誰もが自由に出入りすることができる。オープンスペースは年齢、喫煙の有無は関係なく、誰でも自由に出入りできるかき氷やドリンク類を販売そして、その奥に設置されたエリアは、20歳以上の喫煙者限定で、さまざまなエンゲージメントアクティビティを提供。「IQOS TOGETHER X」を体感できるエリアでは、スコットランドの旅を紹介するブースや「毎日当たる賞品」を紹介するブースなどが用意されている。なお、第二弾は7月16日までとなっているため、それ以降は第三弾の“究極の体験”を紹介するブースへと刷新されるという。スコットランドの旅を紹介するブーススコットランドといえば「ゴルフ」ということで第二弾の「毎日当たる賞品」を展示なお、入口前では20歳以上の喫煙者限定で招待券が配布され、招待券はビール、アイスコーヒー、アイスティー、ミネラルウォーターなどと交換することができる。また、その場で「IQOS TOGETHER X」に参加することも可能で、参加すると一般社団法人日本バーテンダー協会とコラボレーションして共同開発された「IQOS インスパイア カクテル」が無料で1杯提供される。なお、エリア内は加熱式たばこのみ喫煙可能となっている。コラボカクテルはアルコール入り3種とノンアルコール2種の計5種となっているソファーなどに座ってくつろぐこともできるまた、隣接する建物では、IQOSブランドの世界観を体験できるコンテンツや個性あふれるアーティストによる作品を展示するギャラリーを展開予定。こちらは7月3日よりオープンする予定となっているので、こちらも注目しておきたい。