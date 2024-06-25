Snow ManµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¥¬ー¥Ç¥ó¤ä¥Ð¥¹¥ëー¥à¤òÇØ·Ê¤Ë¥»¥êー¥Ì¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥í¥¤¥ä¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ³¡¹¤È¸ø³«
¢£¸å¸÷¤¬º¹¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥í¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¤¥Àー¥¹¤ä¥í¥¤¥ä¥ë¤Ê¥³ー¥È»Ñ¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜ´ÜÎÃÂÀ¡ßCELINE¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥·¥ç¥Ã¥È①～②
µÜ´ÜÎÃÂÀ¡ÊSnow Man¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¡¢¥»¥êー¥Ì¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢Åê¤·¤¿¡£
µÜ´Ü¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¥Ý¥¹¥È¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖCELINE¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Í¼ÍÛ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥»¥êー¥Ì¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸å¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ù¥ó¥ÀーÈª¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¤¥Àー¥¹¤ä¥í¥¤¥ä¥ë¤Ê¥³ー¥È¤Ê¤É¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤âÍÍ¡¹¡£¥Ð¥¹¥ëー¥à¤Ç¿¿·õ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¡ÖCELINE¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¡ÖThe paths I¡Çve walked¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤òÅº¤¨¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¶õ¹Á¥³ー¥Ç¤ä¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥é¥¤¥Àー¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥Öー¥Ä¤Þ¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥Ïー¥É¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤¬½ñ¤«¤ì¤¿³¹ÊÂ¤ß¤ä¥¬ー¥Ç¥ó¤òÊâ¤¯¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â·Ê¿§¤âÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43