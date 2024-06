現地時間6月23日、恋人テイラー・スウィフトのコンサートにサプライズで登場し、世界中のファンの目をハートにさせたトラビス・ケルシー。テイラーがインスタグラムでこの公演を振り返った。テイラーはインスタグラムの投稿で、燕尾姿のトラビスや、テイラーをお姫様抱っこで運ぶトラビスの映像を公開。「トラビスのエラズ・ツアーデビューに、今も爆笑中/ぼうっとしてる。一生忘れられない公演になった」とスウィートな感想を綴った。

そして、「毎晩詰めかけてくれた9万人のファンを目撃し、あの声を耳にした…過去最高に賑やかな観客でした。アコースティックセクションも最高でした」と観客を称え、今回の公演で久しぶりにコラボレーションした友人ヘイリー・ウィリアムスとグレイシー・エイブラムスに称賛メッセージを送った。トラビスは23日にロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われたコンサートで、「I Can Do It with a Broken Heart」の衣装チェンジの際に、シルクハットとモーニング姿で舞台に登場。横たわるテイラーを抱えて舞台を移動し、他のダンサーとともにコミカルな寸劇を披露した。PageSixによると、気絶したフリをするテイラーをトラビスが抱え上げると、会場から盛大な歓声が上がったそう。トラビスも、満面の笑みでパフォーマンスする様子が捉えられている。この投稿のコメント欄は閉じられているものの、投稿から11時間あまりですでに「いいね!」が642.2万件も寄せられている。引用:「Taylor Swift」インスタグラム(@taylorswift)