£Ó£á£ò£å£å£å¡Ö¿ÆÍ§¤Ç¾ï¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡×¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Èµ×¡¹¹çÂÎ¡ª¡¡£·¡¦£²£¹£Ó£á£ò£å£å£å¡Ý£É£Ó£Í
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦£Ó£á£ò£å£å£å¡Ý£É£Ó£Í¡¡£Ã£è£á£ð£ô£å£ò¡¡¸¡×¡Ê£··î£²£¹Æü¡¢¿·½É£Æ£Á£Ã£Å¡Ë
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¡ÖÄ¶¡¦Ç³¤¨¤ëÆ®º²¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚÅ¸¡×¡ÊÅìµþ¡¦µþ²¦É´²ßÅ¹¿·½ÉÅ¹¤Ç£²£¶Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ç¼«¼ç¶½¹ÔÂè£´ÃÆ¤Î¥«¡¼¥ÉÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æó¿Í¤Ï¡Ö¿ÆÍ§¤Ç¾ï¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡£¾ï¤Ë¸ø»äº®Æ±¡©¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â»Å»ö¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦¤ËÀï¤¦Ãç´Ö¡×¡Ê¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤Ç¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Î¡Ö¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ë£Ó£á£ò£å£å£å¡Ý£É£Ó£Í¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é»²Àï¤¬¼Â¸½¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ºÌ±©¾¢¡Ê¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡Ë¡¢£Á£Ú£Í¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ËÁÈ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡Ö¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤ÍÅÀº¤À¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ®»Ö¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥«¥Á¥ó¤È¤¤Æ¥¥ì¤¿»þ¤ÎÍÅÀº¤¬¤É¤ó¤À¤±ÉÝ¤¤¤«°ú¤¤À¤·¤¿¤¤¡£¶¯¤¤¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¡Ý£É£Ó£Í¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤«¤é¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡¢£Á£Ú£Í¤¬»²Àï¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤È¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡ÖÊÌ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Àï¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¤È¤ÏÀï¤¤¤¿¤¤¡¢ÁÈ¤ß¤¿¤¤Áê¼ê¤È¤ÏÁÈ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ë¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£