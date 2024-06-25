

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43122.09 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41466.63 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40815.66 新値三本足陽転値

40310.24 ボリンジャー:＋3σ(13週)

39811.18 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39724.09 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39527.84 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39255.97 ボリンジャー:＋2σ(25日)



39173.15 ★日経平均株価25日終値



39137.95 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38984.11 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38916.54 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38712.24 25日移動平均線

38710.03 6日移動平均線

38601.32 均衡表転換線(日足)

38551.80 13週移動平均線

38527.08 均衡表転換線(週足)

38481.58 均衡表基準線(日足)

38478.66 均衡表雲下限(日足)

38440.38 ボリンジャー:-1σ(25日)

38168.51 ボリンジャー:-2σ(25日)

38155.73 26週移動平均線

37965.66 ボリンジャー:-1σ(13週)

37896.65 ボリンジャー:-3σ(25日)

37379.51 ボリンジャー:-2σ(13週)

36890.47 均衡表基準線(週足)

36793.36 ボリンジャー:-3σ(13週)

36500.28 ボリンジャー:-1σ(26週)

35856.35 200日移動平均線

34844.82 ボリンジャー:-2σ(26週)

33189.37 ボリンジャー:-3σ(26週)

32560.98 均衡表雲上限(週足)

29800.78 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 68.25(前日53.58)

ST.Slow(9日) 56.23(前日48.19)



ST.Fast(13週) 50.82(前日47.88)

ST.Slow(13週) 46.87(前日45.90)



［2024年6月25日］



株探ニュース

