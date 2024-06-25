【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(25日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43122.09 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41466.63 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40815.66 新値三本足陽転値
40310.24 ボリンジャー:＋3σ(13週)
39811.18 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39724.09 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39527.84 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39255.97 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39173.15 ★日経平均株価25日終値
39137.95 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38984.11 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38916.54 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38712.24 25日移動平均線
38710.03 6日移動平均線
38601.32 均衡表転換線(日足)
38551.80 13週移動平均線
38527.08 均衡表転換線(週足)
38481.58 均衡表基準線(日足)
38478.66 均衡表雲下限(日足)
38440.38 ボリンジャー:-1σ(25日)
38168.51 ボリンジャー:-2σ(25日)
38155.73 26週移動平均線
37965.66 ボリンジャー:-1σ(13週)
37896.65 ボリンジャー:-3σ(25日)
37379.51 ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47 均衡表基準線(週足)
36793.36 ボリンジャー:-3σ(13週)
36500.28 ボリンジャー:-1σ(26週)
35856.35 200日移動平均線
34844.82 ボリンジャー:-2σ(26週)
33189.37 ボリンジャー:-3σ(26週)
32560.98 均衡表雲上限(週足)
29800.78 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 68.25(前日53.58)
ST.Slow(9日) 56.23(前日48.19)
ST.Fast(13週) 50.82(前日47.88)
ST.Slow(13週) 46.87(前日45.90)
［2024年6月25日］
株探ニュース