　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43122.09　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41466.63　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40310.24　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
39811.18　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39724.09　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39527.84　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39255.97　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

39173.15　　★日経平均株価25日終値

39137.95　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38984.11　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38916.54　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38712.24　　25日移動平均線
38710.03　　6日移動平均線
38601.32　　均衡表転換線(日足)
38551.80　　13週移動平均線
38527.08　　均衡表転換線(週足)
38481.58　　均衡表基準線(日足)
38478.66　　均衡表雲下限(日足)
38440.38　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38168.51　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38155.73　　26週移動平均線
37965.66　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37896.65　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37379.51　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47　　均衡表基準線(週足)
36793.36　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36500.28　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35856.35　　200日移動平均線
34844.82　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33189.37　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32560.98　　均衡表雲上限(週足)
29800.78　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　68.25(前日53.58)
ST.Slow(9日)　　56.23(前日48.19)

ST.Fast(13週)　 50.82(前日47.88)
ST.Slow(13週)　 46.87(前日45.90)

［2024年6月25日］

株探ニュース