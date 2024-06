バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」の人気シリーズ「まちぼうけ」に、「東宝怪獣 ゴジラまちぼうけ」が登場。

人気怪獣の「ゴジラ」や「モスラ」「メカゴジラ」「ガイガン」の待ちぼうけ姿を立体化したフィギュアが展開されます!

バンダイ ガシャポン「東宝怪獣 ゴジラまちぼうけ」

発売日:2024年6月第5週より順次

価格:1回400円(税込)

対象年齢:15歳以上

種類:全4種

販売場所:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

発売元:株式会社バンダイ

バンダイのガシャポンが展開する「ずっとあなたを待っている…」をコンセプトにした、ガシャポンオリジナルのディフォルメフィギュアシリーズ「まちぼうけ」

動物をはじめ、擬⼈化グッズからキャラクターまで、 「まちぼうけ」姿に儚いかわいさが詰まったシリーズです!

そんな、ガシャポンの人気シリーズ「まちぼうけ」に、2024年6月第5週から順次「ゴジラ 怪獣まちぼうけ」が登場。

東宝怪獣シリーズ「ゴジラ」の人気怪獣をモチーフにした、「まちぼうけ」姿のディフォルメフィギュアです。

「まちぼうけ」シリーズのコンセプト通り、まるで怪獣たちが何かをまちぼうけしているような、切なくも愛らしい姿でフィギュア化されています☆

ラインナップは「ゴジラ」「ガイガン」「モスラ」「メカゴジラ」の全4種です。

ゴジラ

東宝怪獣シリーズの代表格「ゴジラ」のディフォルメフィギュア。

ひざを抱えて座る姿は、なんとも言えない愛らしさがあります☆

モスラ

幼虫の「モスラ」がお行儀良く座って「まちぼうけ」

つぶらな瞳や体の模様もしっかり再現されています。

ガイガン

尖った口や角、爪が特徴的な怪獣「ガイガン」

正座のようなポーズで待つ姿がフィギュア化されています!

メカゴジラ

ロボット怪獣「メカゴジラ」もフィギュアとしてラインナップ。

お口を少し開いた表情で、膝のところに手を置く座り方が印象的です。

まちぼうけしているような、切なくも愛らしい人気怪獣たちのディフォルメフィギュア。

バンダイのガシャポン「東宝怪獣 ゴジラまちぼうけ」は、2024年6月第5週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップやガシャポン自販機シリーズで発売です☆

