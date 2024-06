横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの「コンパス」にて、農業王国・十勝が育む多彩な食材を使った「グルメパレット〜夏の北海道フェア〜」を開催。

ブランド牛「十勝若牛」のステーキやほたてのバター焼きなど、シェフが現地へ足を運んで厳選した、北海道の旬の食材や名物グルメが勢ぞろいするブッフェです☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「コンパス」夏の北海道フェア

期間:2024年7月1日(月)〜10月31日(木)

時間:

<ランチ>11:30〜16:00 (最終入店 14:30)

<ディナー>平日17:30〜21:30 (最終入店 20:30)、土日祝 17:00〜21:30 (最終入店 20:30)

料金:

<ランチ>平日 大人 6,000円(税・サ込)/子供 3,000円(税・サ込)/土日祝 大人 9,000円(税・サ込)/子供 4,500円(税・サ込)

<ディナー>全日 大人 9,000円(税・サ込)/子供 4,500円(税・サ込)

※子供は4才から小学生

※土日祝ランチはディナーメニュー同様の案内

※120分制(90 分ラストオーダー)

※お盆期間(2024年8月10日〜8月18日)は特別料金での案内

場所:オールデイブッフェ「コンパス」

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのオールデイブッフェ「コンパス」にて、横浜にいながら食を通して北海道を感じられる「夏の北海道フェア」を開催。

選び抜かれた北海道の食材を使い、魅力を最大限に引き出した多彩なメニューが登場する、毎年人気のブッフェです!

北海道の「農業王国」として名高い十勝地方で選び抜かれた素材を使用したメニューも「夏の北海道フェア」のポイント。

大自然が育む旬の野菜や広大な牧場で健康に育った乳牛から得られる乳製品・畜産品、北海道ならではの海の幸も使用されています。

グルメパレット 〜夏の北海道フェア〜 メニュー

十勝若牛の石焼ステーキ

メニュー(★ディナー限定):

十勝より・十勝帯広名物 十勝帯広名物 豚丼をアレンジ!! “どろぶた”を使った〜帯広ロール〜★十勝若牛の石焼ステーキ ソース アンティボワーズ(1人1食)・とかち井上農場‟雪蔵甘熟メークイン“のじゃがバター・なまら十勝野の野菜とベーコンの焼きチーズフォンデュ・“とかちマッシュ”とベーコンのピザ・竹内養鶏場の白いたまご“米艶”を使ったコーンチャーハン・十勝鹿追町カントリーホーム風景の牛乳使用 北海道牧場プリン★幕別町NEEDSのチーズ“大地のほっぺ”&アプリコット・幕別町NEEDSのチーズ“大地の耀”を使ったベイクドレアチーズ北海道フェア限定メニュー・知床鶏コンフィ マンゴ―サルサ・札幌名物ラーメンサラダ コンパス特製ゴマだれ・北海道産じゃが芋と鮭のちゃんちゃん焼き風ポテトサラダ・水だこと海老のタイ風春雨サラダ〜ヤムウンセン〜・サクラマス、甘海老、ホタテのタルタル 北海道名産三升漬風味・燻製モッツァレラとトマトの和風カプレーゼ・コンパスシグネチャーメニューのローストビーフ 北海道産山わさび入りソース・旭川上田畜産 手仕込みジンギスカン・塩ザンギ・鱸のウニ入りビエノワーズ ラタトゥイユ添え・カスベザンギ・2色いももち(じゃがいも、かぼちゃ)4種のチーズソース・札幌名物スープカレー 牛バラ肉を使ったコンパススタイル・北海道産タラコの冷製スパゲッティ・つぶ貝とポテトのジェノベーゼ・札幌名物 濃厚味噌ラーメン・トマトチーズラーメン・むかわ町中澤農園 だるま芋のとろろそば(冷)・日高昆布出し きつねうどん(温)・北海道ひとくち肉まん・北海道産豚の雲白肉(ウンパイロウ)・うずらのピータン豆腐 アイヌネギとザーサイソース★北海道珍味の盛合せ・北海道名物 いかめし★北海道産ほたてのバター焼き レモン醤油・ソイの炙りと茄子の冷製 梅肉ソース★<寿司>赤酢を使用した、こだわりのシャリニシン/ホッケ昆布締め/ヒラメ/ホタテの海苔包み/薬膳サーモン天ぷら・むかわ町中澤農園 だるま芋/鱈のすり身とコーンの天ぷら★北海道産モッツァレラチーズその他・トウモロコシの冷製ポタージュ・ほたて稚貝の味噌汁・北海道産コーンの中華スープ・ミニ海鮮丼(カニ、いくらなど/1人1食)・蟹とアボカドの焼きリゾット ビスクソース・北海道産米“ななつぼし”デザートクーベルチュールショコラ、ピーチショートケーキ、北海道産りんごのアップルパイ、北海道大納言 あんみつ、北海道小豆アイス★本ずわい蟹 蟹酢添え (1人1食)

飲み物:

・<大雪地ビール>めむろゴールドクラフト

・<十勝ワイン>池田町ブドウ・ブドウ研究所(ロゼ・赤)

・<上川大雪酒造>「十勝」純米酒

・シーベリーソーダ(ソフトドリンク)

・ハスカップススカッシュ(ソフトドリンク)など、北海道ならではの飲み物を各種用意

※みかんジュース、ウーロン茶、コーヒー、紅茶などは、ドリンクサービスカウンターにて用意

※一部ランチまたはディナー限定メニューを含む

※コンパス自慢の和洋中のオリジナルメニューも各種取り揃えています

「夏の北海道フェア」には、北海道や十勝の美味しいグルメがたっぷり。

きめ細かく、柔らかな肉質が特徴のブランド牛「十勝若牛」は、アツアツの石焼プレートに乗せて提供されます!

‟雪蔵完熟メークイン“のじゃがバター

天然の雪を活用した貯蔵庫で18ヶ月以上熟成し、しっとりとした甘さとうまみを引き出した「雪蔵甘熟メークイン二冬越」は、じゃがバターで。

素材の味そのものの味わいを、存分に楽しめるメニューです。

“どろぶた“を使った〜帯広ロール〜

広い大地でのびのびと育てられた放牧豚「どろぶた」は、帯広名物の豚丼を一口サイズにアレンジした「コンパス」オリジナルのロールスタイルで提供。

なまら十勝野の野菜とベーコンの焼きチーズ

十勝の大地が育てた旬の美味しいこだわり野菜は、陶板でトロリと溶けた焼きチーズフォンデュスタイルで堪能できます!

本ずわい蟹 蟹酢添え

香ばしい「ほたてのバター焼き」や蟹・いくらも楽しめる「ミニ海鮮丼」、絶品「手仕込みジンギスカン」に「本ずわい蟹」など、北海道フェアならではの豊富なメニューもラインナップ。

鱸のウニ入りビエノワーズ ラタトゥイユ添え

ほかにも「鱸のウニ入りビエノワーズ ラタトゥイユ添え」や

蟹とアボカドの焼きリゾット ビスクソース

「蟹とアボカドの焼きリゾット ビスクソース」など、美味しい海の幸を使ったメニューも楽しめます。

デザートにも、北海道産の良質食材にこだわったスイーツがたくさん登場。

北海道の味を楽しめる各種スイーツ

十勝鹿追町の濃厚な牛乳を使用した「北海道牧場プリン」や、北海道産りんごを使ったアップルパイなど、ブッフェボードから好きなだけ選べます☆

コンパスシェフの北海道視察記

シェフ當間が現地を訪れ、生産者と直接触れ合いながら北海道の魅力ある旬の食材を吟味しました。

「雪蔵甘熟メークイン二冬越 (ふたふゆごし)」を生産する「とかち井上農場」では、大きな雪蔵貯蔵庫を見学。

広大な大地でのびのびと育てられたエルパソ豚牧場の放牧豚「どろぶた」や

十勝の美味しい野菜を全国に届けたい、と若手生産者が集まって野菜作りに取り組む「なまら十勝野」の旬の野菜も厳選しました。

2024「コンパス」夏の特別イベント

期間:2024年7月20日(土)〜8月25日(日)

2024年7月20日から8月25日までの期間、家族での思い出作りにぴったりなイベントを「コンパス」にて開催。

お子さんに人気のメニューが並ぶ「Summer Kids コーナー」や、景品がもらえる「夏の縁日@Compass」、自分だけのデザートピザを作れる「リトルパティシエ」などが楽しめます!

Summer Kids コーナー

お子さんが大好きなハンバーグにエビフライ、唐揚げに加え、夏にぴったりのかき氷やチョコレートファウンテンなどが提供される「Summer Kids コーナー」

特別に用意されたブッフェコーナーには、お子さんも大満足のメニューが並びます!

夏の縁日@Compass

料金:1回100円、「コンパス」を利用するお子様(4歳から12歳まで)は1回無料

エントランス前で開催される縁日では、輪投げや千本釣り、ストラックアウトなど夢中になるゲームが満載。

ゲームの景品として、お菓子やお子さん用のおもちゃがもらえます。

「コンパス」を利用される、4歳から12歳までのお子さんは、1回無料。

さらに、1回100円で何度でも挑戦できます☆

リトルパティシエ

期間:2024年8月10日(土)〜8月18日(日)

お盆期間中の8月10日から18日まで「リトルパティシエ」を開催。

お子さんが自分で選んだチョコレート、各種フルーツや生クリームをトッピングした「デザートピザ」を焼き上げます。

完成したピザと一緒に、コック帽をかぶっての記念撮影も可能。

4歳から小学生までのお子さんが対象で、前日までに予約すると体験できます!

プレゼント企画

「夏の北海道フェア」にて十勝の美食を堪能してアンケートに答えた方の中から抽選で8名に、厳選されたこだわりの十勝野菜の詰め合わせをプレゼント。

十勝の豊かな大地で育まれた、新鮮鮮で栄養豊富な野菜を提供するブランド「なまら十勝野」から厳選された野菜がもらえます!

オールデイブッフェ「コンパス」當間 元(とうま はじめ)氏

2004年、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズに入社。

2009年より、宴会キッチンにて婚礼料理や大型宴会料理を担当しながら、専門調理師・調理技能士の資格を取得。

2020年、世界料理オリンピック ドイツ大会の「レストラン・オブ・ネイションズ」競技に日本チームの一員として参加、銅メダルを獲得。

これを機に、一般社団法人 全日本司厨士協会神奈川県本部の理事となり、積極的に活動を行っています。

同年7月に宴会副料理長に、2023年8月にオールデイブッフェ「コンパス」の料理長に就任。

地域や生産者さまとのつながりを大切にしながら、お客さまに楽しんでいただけるお料理を提供していきたいと語ってくださっています。

農業王国・十勝で育まれた多彩な食材や北海道の名物グルメを堪能。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「コンパス」の夏の北海道フェアは、2024年7月1日から10月31日まで開催です!

