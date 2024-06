株式会社スクウェア・エニックスは、音楽商品『聖剣伝説 VISIONS of MANA Original Soundtrack』が9月11日に発売決定したことを発表した。本作は、同社が手掛けるアクションRPG「聖剣伝説」シリーズ完全新作。コンポーザーには、シリーズでもお馴染みの菊田裕樹氏・関戸剛氏・山崎良氏が参加し、『聖剣伝説 VISIONS of MANA』の楽曲が、CD5枚組の大ボリュームで全100曲収録。また、通販サイト「アマゾン」にて『聖剣伝説 VISIONS of MANA Original Soundtrack』を購入すると、先着で「メガジャケ」がプレゼントされる。『聖剣伝説 VISIONS of MANA Original Soundtrack』は、9月11日発売予定。※山崎良氏の「崎」は「たつさき」が正式表記