【香港】
貿易収支（5月）17:30
予想　-91.0億香港ドル　前回　-102.0億香港ドル

【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
予想　0.4%　前回　0.5%（前月比)
予想　2.6%　前回　2.7%（前年比)

【米国】
住宅価格指数（4月）22:00　
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（4月）22:00
予想　7.1%　前回　7.38%（前年比)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（6月）23:00
予想　100.1　前回　102.0

リッチモンド連銀製造業指数（6月）23:00
予想　-2.0　前回　0.0

※予定は変更されることがあります。