【香港】

貿易収支（5月）17:30

予想 -91.0億香港ドル 前回 -102.0億香港ドル



【カナダ】

消費者物価指数（CPI）（5月）21:30

予想 0.4% 前回 0.5%（前月比)

予想 2.6% 前回 2.7%（前年比)



【米国】

住宅価格指数（4月）22:00

予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（4月）22:00

予想 7.1% 前回 7.38%（前年比)



コンファレンスボード消費者信頼感指数（6月）23:00

予想 100.1 前回 102.0



リッチモンド連銀製造業指数（6月）23:00

予想 -2.0 前回 0.0



※予定は変更されることがあります。

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