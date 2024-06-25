Amazon、10回目の『プライムデー』7・16スタート 7・11から先行セールも 100万点以上の商品が“お得な価格”に
Amazonは、Amazonプライム会員限定のビッグセール『プライムデー』を7月16日午前0時から17日午後11時59分まで開催することを発表した。
【写真】昨年の「プライムデー」記者発表…ふんわり白ワンピ姿で登場した戸田恵梨香
2015年に初開催し、10回目を迎える今回のプライムデーは、日本のほか、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、エジプト、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルグ、メキシコ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、シンガポール、スペイン、スウェーデン、トルコ、アラブ首長国連邦、アメリカ、イギリス、インドの計24か国で開催する（インドでは別日程で開催予定）。
今回は「たくさんの特別がグッとお得」をテーマに、「欲しいもの」から「必要なもの」まで、さまざまな商品カテゴリーから100万点以上の商品を“お得な価格”で提供する。
またこれに先行して、7月11日から「プライムデー先行セール」も開催する。
【写真】昨年の「プライムデー」記者発表…ふんわり白ワンピ姿で登場した戸田恵梨香
2015年に初開催し、10回目を迎える今回のプライムデーは、日本のほか、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、エジプト、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルグ、メキシコ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、シンガポール、スペイン、スウェーデン、トルコ、アラブ首長国連邦、アメリカ、イギリス、インドの計24か国で開催する（インドでは別日程で開催予定）。
今回は「たくさんの特別がグッとお得」をテーマに、「欲しいもの」から「必要なもの」まで、さまざまな商品カテゴリーから100万点以上の商品を“お得な価格”で提供する。
またこれに先行して、7月11日から「プライムデー先行セール」も開催する。