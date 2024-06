24日、俳優・ミュージシャンのGACKTさんが自身のインスタグラムに「意味のないモノを口にするな」という厳しい "ガク言" を投稿し、多くのフォロワーたちの感嘆を集めています。

GACKTさんは、ロックバンド「YELLOW FRIED CHICKENz」として2011年の世界ツアー・ベルリン公演のライブで「JUSTIFIED」を歌唱している動画に合わせ、直筆のメッセージを投稿しました。









メッセージでは「意味のないモノを口にするな」「それがオマエのカラダになり」「そのカラダで仕事をするんだろ?」と、厳しい言葉でフォロワーに意識改革を迫っています。







併せてGACKTさんは「the things you eat make up your self esteem」(君が食べたものが君の自己認識を作る)と、英語でもテキストを投稿しています。









Don't eat things that don't make sense

They become a part of your body, and you use that body to work, right?

People will judge you by your body

In other words, the things you eat make up your self esteem

意味のないモノを口にするな

それがオマエのカラダになり

そのカラダで仕事をするんだろ?

そのカラダを見て周りはオマエを判断する

つまり、その口にするモノがオマエ自身ということだ

GACKT

フォロワーからは「この体脂肪は今の食生活を変えなきゃ減りませんね」「玄米にかえたよ」「肝に銘じます‼️健康な体があって人生楽しめますものね」などと、GACKTさんの "ガク言" に応えるリプライが集まっています。

