明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０１：００ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０３：１０ 米・ボウマンＦＲＢ理事が講演

１０：３０ 豪・消費者物価指数

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・新築住宅販売件数

※米・５年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：瑞光<6279>，オプトエレ<6664>，セキチュー<9976>

※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジーほか



出所：MINKABU PRESS