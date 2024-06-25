明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０１：００ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０３：１０ 米・ボウマンＦＲＢ理事が講演
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・新築住宅販売件数
※米・５年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：瑞光<6279>，オプトエレ<6664>，セキチュー<9976>
※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジーほか
出所：MINKABU PRESS
０１：００ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０３：１０ 米・ボウマンＦＲＢ理事が講演
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・新築住宅販売件数
※米・５年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：瑞光<6279>，オプトエレ<6664>，セキチュー<9976>
※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジーほか
出所：MINKABU PRESS