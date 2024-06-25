明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０１：００　米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０３：１０　米・ボウマンＦＲＢ理事が講演
１０：３０　豪・消費者物価指数
１５：００　独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５　仏・消費者信頼感指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００　米・新築住宅販売件数
※米・５年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：瑞光<6279>，オプトエレ<6664>，セキチュー<9976>
※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジーほか

出所：MINKABU PRESS