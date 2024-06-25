「au 5G」富士山頂でSub6含むエリア化、「富士山 Wi-Fi」も
KDDIは、7月中旬～8月下旬まで、富士山頂と御殿場口新五合目の5Gエリア化、山頂と山小屋の4G LTEエリア化を実施する。
また、ワイヤ・アンド・ワイヤレスは、7月～9月上旬まで、富士山の山小屋を含む49カ所で無料の公衆Wi-Fiサービス「富士山 Wi-Fi」を提供する。
2016年から始まり、例年7月～9月ごろまでの富士山の開山期間にあわせて実施されてきた取組み。2023年からは3.7GHz帯の対策も実施され、大容量かつ高速な通信を実現する5G（Sub6）が利用可能になった。
「富士山 Wi-Fi」は、SSID「Fujisan_Wi-Fi」を選んでWebブラウザを立ち上げ、SNSかメールでの認証を済ませることで利用できる。アクセスポイントは「au Wi-Fi アクセス」と「ギガぞうWi-Fi」に対応している。「富士山 Wi-Fi」利用可能な場所一覧（2024年6月25日時点） ルート 利用可能場所 ルート 利用可能場所 富士宮ルート 五合目 富士山総合指導センター 御殿場ルート 新五合目 ハーフマウンテン（富士急売店） 富士宮ルート 五合目 富士宮口五合目登山口 御殿場ルート 新五合目 トレイルステーション 富士宮ルート 六合目 六合目雲海荘 御殿場ルート 新五合目 大石茶屋 富士宮ルート 六合目 六合目宝永山荘 御殿場ルート 新五合目 御殿場新五合目登山口 富士宮ルート 新七合目 新七合目御来光山荘 御殿場ルート 7.4合目 わらじ館 富士宮ルート 元祖七合目 元祖七合目山口山荘 御殿場ルート 7.5合目 砂走館 富士宮ルート 八合目 富士山衛生センター 御殿場ルート 7.9合目 赤岩八合館 富士宮ルート 八合目 八合目池田館 吉田ルート 富士スバルライン五合目 五合目総合管理センター 富士宮ルート 九合目 九合目萬年雪山荘 吉田ルート 富士スバルライン五合目 山梨県道路公社管理棟 富士宮ルート 9.5合目 九合五勺胸突山荘 吉田ルート 吉田口五合目 佐藤小屋 富士宮ルート 頂上 頂上富士館 吉田ルート 六合目 里見平☆星観荘 富士宮ルート ― 高鉢ゲート 吉田ルート 六合目 富士山安全指導センター 須走ルート 五合目 山荘菊屋 吉田ルート 七合目 花小屋 須走ルート 五合目 東富士山荘 吉田ルート 七合目 日の出館 須走ルート 砂払五合目 吉野屋 吉田ルート 七合目 七合目トモエ館 須走ルート 六合目 長田山荘（しゃくなげ山荘） 吉田ルート 七合目 鎌岩館 須走ルート 七合目 大陽館 吉田ルート 七合目 富士一館 須走ルート 本七合目 見晴館 吉田ルート 七合目 鳥居荘 須走ルート 八合目 江戸屋 吉田ルート 七合目 東洋館 須走ルート 本八合目 胸突江戸屋 吉田ルート 八合目 太子館 須走ルート 8.5合目 御来光館※ 吉田ルート 八合目 蓬莱館 須走ルート 頂上 扇屋 [1] 吉田ルート 八合目 白雲荘 須走ルート 頂上 扇屋 [2] 吉田ルート 八合目 元祖室 須走ルート 頂上 山口屋 吉田ルート 本八合目 本八合目トモエ館 吉田ルート 八合五勺 御来光館 吉田ルート ― 山梨県立富士北麓駐車場観光案内所