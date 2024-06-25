à¤Û¤ÜÁ´Íçá¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥â¥Ç¥ëºù°æ£Í£É£Õ¤Ë»¦³²Í½¹ð¡Ö»¦°Õ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï·Ù»¡¤ØÁêÃÌ¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Îºù°æ£Í£É£Õ¤¬£²£µÆü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤Û¤ÜÁ´Íç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î±Æ¶Á¤Ç¶¼Ç÷¤ä»¦³²Í½¹ð¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºù°æ¤ÏÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¡Ê£··î£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ëà¥¸¥ç¡¼¥«¡¼µÄ°÷á¤³¤È²Ï¹çÍªÍ´»á¤¬À©ºî¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¡£¼«¿È¤Î¶»¤ä¶ÉÉô¤Î¤ß¤ò±£¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬·Ç¼¨¤µ¤ìÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤¬ÅÔ¤ÎÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤Æ¡¢²Ï¹ç»á¤Ï·Ù»ëÄ£¤«¤é·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¤´Ö¤ÎÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤Ïºù°æ¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºù°æ¤Ï¡ÖÅÔÃÎ»öÁª·Ç¼¨ÈÄ¤Ø¤ÎàÐêø¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨¤Î·ï°Ê¹ß¡¢£Ó£Î£ÓÅù¤Ë»ä¡¢ºù°æ£Í£É£Õ°¸¤Ø¶¼Ç÷¤ä»¦³²Í½¹ð¤ÎÏ¢Íí¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÎÈó¾ï¼±¤Ê¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÅÜ¤ê¤ÎÉ½¤ì¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°°Õ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢»¦°Õ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë·Ù»¡¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤µ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Îº®Íð¤òµ¯¤³¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸æÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢»¦°Õ¤Ë¶á¤¤´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë¹ÔÆ°¤Ï¤ª¹µ¤¨²¼¤µ¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤¬´°Î»¡£Ëü¤¬°ì¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÏÃÎ¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£