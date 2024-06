宮崎県国富町(くにとみちょう)のふるさと納税返礼品、5選を紹介します。国富町は町内に古墳や史跡が点在する、歴史と文化が息づく情緒豊かなまち。温暖な気候による果物や肉牛などの農業が盛んで、多彩な特産品が返礼品として登録されています。今回紹介するのは、ご当地グルメなど事業者のこだわりが詰まった総菜の返礼品です。その中から「ピッツァ」「半身からあげ」「辛麺」の3カテゴリーをピックアップしました。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった国富町の「こだわりの惣菜」を5つ紹介していきます。○ニーズに向き合った本格ナポリピッツァ!本格ナポリピッツァを紹介します。カットにこだわったピッツァは、「食べる人のニーズに向き合いたい」との事業者の想いから生まれたそうです。一人暮らしでも食べやすい、小腹がすいたらすぐに食べられる、キャンプやアウトドアにも持ち運びやすいなど、おいしいだけでなく、食べやすさにもこだわった逸品です。○フローズンピッツァ! 地鶏の炭火焼(6ピース)・提供事業者:CAFE NO WONDERLAND・内容量:地鶏の炭火焼×6ピース※1ピース当たり直径30cm×6分の1・寄附金額:1万4000円焼きたての地鶏の旨みを急速冷凍で一気に閉じ込めた地鶏の炭火焼のピッツァです。生地に「竹炭の里」の竹炭を使用するなど、素材にこだわっています。○本格ナポリピッツァ! マルゲリータ(6ピース)・提供事業者:CAFE NO WONDERLAND・内容量:マルゲリータ×6ピース※1ピース当たり直径30cm×6分の1・寄附金額:1万4000円カットされているので食べやすい、ナポリピッツァの定番であるマルゲリータです。解凍後、トースターやフライパンで温めるだけで手軽に食べられます。家族や友だちが集まる場面にピッタリ!○本格ナポリピッツァ! シュリンプバジル(6ピース)・提供事業者:CAFE NO WONDERLAND・内容量:シュリンプバジル×6ピース※1ピース当たり直径30cm×6分の1・寄附金額:1万4000円自家製バジルソースとエビを使用したシュリンプバジルのピッツァです。○衣はカリッと中はジューシー! 半身からあげモモ・ムネ・手羽・ササミなど、内臓以外の鶏の全部位を食べることができる「半身からあげ」を紹介します。中までしっかり味が染みこんでいてパサつかず、ジューシー! 米粉を使用しており、じっくり時間をかけて揚げているため、衣のカリッとした食感を楽しめます。○半身からあげ3本セット・提供事業者:有限会社 平和食品工業・内容量:【1】半身からあげ(塩味)×3本【2】半身からあげ(スパイス味)×3本※1本 約300g・寄附金額:【1】【2】1万4000円「全国からあげグランプリ」で4年連続金賞を受賞した「半身からあげ」の3本セットです。塩味とスパイス味から選べます。○宮崎名物を自宅で! 辛麺「みやざき地頭鶏(じとっこ)」をじっくり炊きだした濃厚な旨みスープがおいしい「辛麺」を紹介します。宮崎のご当地グルメが、湯せんするだけで自宅で簡単に食べられます。○ごちそう工房 毎日屋 宮崎名物 辛麺・提供事業者:株式会社毎日屋・内容量:【1】辛麺×3【2】辛麺×7・寄附金額:【1】1万4000円【2】2万4000円湯せんで温めるだけで手軽に味わえる、宮崎名物「辛麺」が届きます。返礼品としては、3個入り/7個入りと個数違いで提供されています。今回は宮崎県国富町の「こだわりの惣菜」を厳選して5つ紹介しました。どれも事業者のこだわりが詰まった総菜です。手軽に食べられるものばかりなので、日々の食卓はもちろんのこと、家族や友だちとのパーティーなどにも良さそうです。気になる返礼品があった際は、ぜひチェックしてみてくださいね。