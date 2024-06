セガ フェイブが展開する、すやすや眠るポーズが人気の「おやすみぬいぐるみ ぷち」シリーズの新作として『名探偵コナン』デザインが登場。

映画最新作でも大活躍していたキャラクターたちの、すやすや眠っているような姿がかわいいぬいぐるみです☆

セガ『名探偵コナン』おやすみぬいぐるみ ぷち

予約受付:2024年6月24日(月)

発売予定:2024年11月

価格:1個 各1,100円(税込)、BOX 6,600円(税込)

サイズ:全長約9cm

種類:全6種(江戸川コナン/毛利蘭/服部平次/遠山和葉/大岡紅葉/伊織無我)

主な販売店舗:アニメ・ホビー系関連ショップなど

※各販売サイトでの予約開始には時間を要する場合があります

セガ フェイブから続々登場している、『名探偵コナン』グッズ。

今回紹介するのは、すやすや眠るポーズが人気の「おやすみぬいぐるみ ぷち」シリーズの新作として登場する『名探偵コナン』おやすみぬいぐるみ ぷちです。

ラインナップは「江戸川コナン」や「毛利蘭」をはじめ、劇場版最新作でも活躍した「服部平次」「遠山和葉」「大岡紅葉」「伊織無我」の全6種。

服装や髪型を再現しているだけでなく、寝顔にもキャラクターの個性があらわれています。

すやすや眠るような姿に癒やされる、かわいらしい手のひらサイズのぬいぐるみです☆

絵劇場版最新作でも大活躍を見せた『名探偵コナン』のキャラクターたちが「おやすみぬいぐるみ ぷち」に登場。

セガの『名探偵コナン』おやすみぬいぐるみ ぷちは、2024年11月発売予定です!

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

