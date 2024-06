セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年6月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 プレミアムドームクッション パステルカラーVer. “プー&ピグレット”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 プレミアムドームクッション パステルカラーVer. “プー&ピグレット”

登場時期:2024年6月14日より順次

サイズ:全長約30×30×22cm

種類:全2種(プー、ピグレット)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

キャラクターのお顔を大胆にデザインしたセガプライズのプレミアムドームクッションに「くまのプーさん」と「ピグレット」が登場。

優しいパステルカラーのクッションが、お部屋の雰囲気を優しくしてくれます。

1つでも、2つそろえても楽しい、かわいいディズニーグッズです☆

プー

抱き心地抜群なまんまるフォルムが癒やし度満点の「くまのプーさん」

立体的に表現された「くまのプーさん」の耳もポイントです☆

ピグレット

パステルピンクで仕上げられた「ピグレット」のドームクッション。

ピンと立った耳が印象的な、お部屋のアクセントになってくれるプライズです☆

パステルカラーで「くまのプーさん」と「ピグレット」のお顔をかわいく表現したドームクッション。

セガプライズの『くまのプーさん』 プレミアムドームクッション パステルカラーVer. “プー&ピグレット”は、2024年6月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 癒やし度満点なドーム型クッション!セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』グッズ appeared first on Dtimes.