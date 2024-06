ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は「ドナルドダック」のクラシカルなワンポイント刺繍が施された「刺繍バケットハット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ドナルドダック」刺繍バケットハット

© Disney

価格:3,990円(税込)

頭周りサイズ:フリー(約56〜58cm)

つばの長さ:約5.5cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」の90周年を記念して作られた帽子。

服と合わせやすいシンプルなデザインで、様々なコーディネートで大活躍しそう!

上品なネイビーを基調にした帽子なので、シーズン問わず取り入れやすいのもポイントです。

© Disney

サイドには「ドナルドダック」と「SINCE 1934」の刺繍入り☆

刺繍はゴールドの糸で施され、特別感を演出しています。

© Disney

内側はメッシュ仕様で抗菌防臭機能付き。

内側の縁をひっくり返すとワンタッチテープでサイズ調整が可能です。

「ドナルドダック」の90周年を記念した、アニバーサリーイヤーに相応しいデザインが使用されたファッションアイテム。

「ドナルドダック」のクラシカルなワンポイント刺繍が施された「刺繍バケットハット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドナルドの90周年を記念したワンポイント入り!ベルメゾン ディズニー「刺繍バケットハット」 appeared first on Dtimes.