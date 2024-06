ユニバーサル映画、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、映画の商品化をライセンスするユニバーサル・コンシューマー・プロダクツは、2024年7月19日より全国ロードショーされる映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の日本公開を記念した「FUN IS UNIVERSAL キャンペーン」を開催!

「ユニバーサル」作品の世界を届ける映画、ゲストに“超元気”を届けるテーマパーク、そしてグッズがコラボレーションを果たした合同プロモーションです。

今回のキャンペーンでは抽選でユニバーサル・スタジオ・ジャパンのチケットや「ミニオン」グッズが抽選で当たります☆

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』公開記念「FUN IS UNIVERSAL キャンペーン」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2024年6月28日(金)〜8月31日(土)

世界最高興行収入アニメーション・シリーズの最新作『怪盗グルーのミニオン超変身』の日本公開を記念したイベントを開催!

ユニバーサル映画とユニバーサル・コンシューマー・プロダクツと合同で「FUN IS UNIVERSAL キャンペーン」が展開されます。

イルミネーション社の映画「怪盗グルー&ミニオンズ」に関連するグッズ、映画チケット、スタジオ・パス等を購入し、必要ポイントをためてLINE上で応募することで、抽選で賞品が当たる今回のキャンペーン。

集めたポイントの数によって異なるコースに応募することができ、当選者にはオリジナルグッズやユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスタジオ・パスなどの賞品が送られます。

「FUN IS UNIVERSAL キャンペーン」内容

応募期間:2024年6月28日(金)0:00〜8月31日(土)24:00

応募条件:

・映画:『怪盗グルーのミニオン超変身』鑑賞チケットの半券やレシート等の購入証明または「怪盗グルー&ミニオンズ」シリーズDVDの購入証明

・グッズ:「怪盗グルー&ミニオンズ」シリーズ関連のグッズ(税込み2,000円以上)の購入証明

・スタジオ・パス: ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスタジオ・パス(パーク入場券)、または年間パス

※映画鑑賞については新作映画『怪盗グルーのミニオン超変身』のみとなります

※前売り券の購入証明でも応募可能です。また、映画招待券・ポイント鑑賞等の無料での鑑賞は対象外となります

※ムビチケ等のチケットレスをご利用の場合は、映画名が記載された購入画面の写真でも応募可能です

※購入日・商品名・購入個数が不明なレシートは無効となります

応募方法:

1.「ユニバーサルキャンペーン LINE 公式アカウント」を友だち追加してください。

2.LINE アプリのトーク画面から応募フォームに遷移し、案内に従って対象商品を購入したレシート等の購入証明を撮影・登録してください。

3.応募に必要なポイントが貯まったら、コースを選んで応募ください。

賞品:

2ポイントコース:『怪盗グルーのミニオン超変身』グッズセット A当選人数:50名セット内容:ミニオンピットクルー・ロン・ポップコーンバケツ+T シャツ/メガミニオンアクションフィギュアセット/怪盗グルー&ミニオンズブルーレイ2枚セット3ポイントコース:『怪盗グルーのミニオン超変身』グッズセット B当選人数:10名セット内容:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1 デイ・スタジオ・パス2名分/メガミニオン変身基地セット/怪盗グルー&ミニオンズブルーレイ5枚セットWチャンス賞:『怪盗グルーのミニオン超変身』映画特製ステッカー当選人数:140名

当選連絡・賞品発送について:

当選の方には商品が発送されます。賞品発送予定は2024年9月下旬です。

※別途当選者発表はありません

※都合により賞品の発送が多少遅れる場合もあります

※当選者の住所・転居先不明、長期不在等により賞品を届られない場合には、当選無効となります

キャンペーン主催:ユニバーサル映画/ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/ユニバーサル・コンシューマー・プロダクツ合同キャンペーン

「怪盗グルー&ミニオンズ」に関連する商品等を購入の上、必要ポイントをためてLINE上で応募ください。

応募された方の中から抽選で素敵な賞品がプレゼントされます。

さらに全応募者の中から、Wチャンス賞として「映画特製ステッカー」を 140名にプレゼント。

ポイントはカテゴリ別にためることができ、2ポイントまたは3ポイント集めるたびに応募できます。

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』日本公開を記念して実施される、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン招待やミニオングッズなど豪華賞品が当たる合同プロモーション。

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』公開記念「FUN IS UNIVERSAL キャンペーン」は、2024年6月28日より開催です☆

