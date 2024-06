ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ジーンズに合わせておしゃれに履くこともできる「ミッキーモチーフ」「チップ&デールデザイン」の「mizutoriの下駄」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/チップ&デール」mizutoriの下駄

© Disney

価格:各19,900円(税込)

サイズ:【S】22〜22.5cm、【M】23〜23.5cm、【L】24〜24.5cm、【LL】25〜25.5cm

ヒール高さ:約6.5cm、片足の重さ:約240g(Mの場合)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

足裏の形状にフィットして快適な履き心地の下駄。

浴衣はもちろん、洋服にも合わせやすいモダンなデザインで、足裏にフィットするように滑らかに削った木地がポイントです!

鼻緒や前ツボにクッション素材が入っているため、足あたりもソフト。

さらに歩きやすい約6.5cmヒールで、高さを感じさせません。

デザインは「ミッキーモチーフ」と「チップ&デール」の2種類がラインナップされています。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインの下駄。

シックな色合いが大人っぽく、ミッキーモチーフとリーフ、ドット柄の組み合わせが素敵な一足です。

鼻緒の赤がおしゃれなアクセントになっています。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインの下駄。

あじさいからちょこんとお顔を覗かせた「チップ」と「デール」の姿がとってもかわいい☆

水色×黄色の淡い配色使いが足元をより涼しげに演出してくれます。

© Disney

前部にも台の厚みがある、つま先あがりで歩きやすいmizutoriの下駄。

© Disney

鼻緒は柔らかく甲を包み込み、痛くなりにくい仕様になっています。

木地は耐久性にすぐれ、風合いの良い天然木が使用されているのも特徴です。

アウトソールには合成ゴムを使用しています。

げた職人である水鳥正志氏が考案した「mizutori」

「ジーンズにも似合う下駄」で、足裏にフィットする抜群の履きやすさが特長です。

鼻緒にデザインされたキャラクターモチーフがかわいい下駄。

ジーンズに合わせておしゃれに履くこともできる「mizutoriの下駄」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

