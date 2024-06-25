プリンス、グリーン・デイ、デペッシュ・モードら、ハリウッドの殿堂入りが決定
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米ハリウッド商工会議所は、月曜日（6月24日）、2025年にハリウッドの殿堂入りする俳優、映画／テレビ番組制作者、ミュージシャン、元スポーツ選手らの名を発表した。
レコーディング・カテゴリーでは、Fantasia、デペッシュ・モード、Los Bukis、The B-52s、グリーン・デイ、アイズレー・ブラザーズ、バスタ・ライムス、ジョージ・ストレイト、キース・アーバン、ウォー、プリンスが選出され、彼らの名が刻まれた星型プレートがハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムに埋め込まれる。
それぞれのセレモニーの日程は今後、告知される。
2024年度のレコーディング・カテゴリーでは、グレン・バラード、トニー・ブラクストン、デフ・レパード、Charles Fox、サミー・ヘイガー、ブランディ（・ノーウッド）、Darius Rucker、グウェン・ステファニー、ドクター・ドレーが選出された。
Ako Suzuki
Check out our Walk of Fame Class of 2025 selectees on https://t.co/WJ4HCLI6Xn— Walk of Fame (@WalkofFameStar) June 24, 2024