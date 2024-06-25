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米ハリウッド商工会議所は、月曜日（6月24日）、2025年にハリウッドの殿堂入りする俳優、映画／テレビ番組制作者、ミュージシャン、元スポーツ選手らの名を発表した。

レコーディング・カテゴリーでは、Fantasia、デペッシュ・モード、Los Bukis、The B-52s、グリーン・デイ、アイズレー・ブラザーズ、バスタ・ライムス、ジョージ・ストレイト、キース・アーバン、ウォー、プリンスが選出され、彼らの名が刻まれた星型プレートがハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムに埋め込まれる。

映画部門では、ジョン・カーペンター監督、俳優のジェーン・フォンダ、コリン・ファレル、エミリオ・エステベス、ニア・ロングらが選ばれ、スポーツの分野からは、デイヴィッド・ベッカム元サッカー選手とオーレル・ハーシュハイザー元野球選手の2人が殿堂入りする。

それぞれのセレモニーの日程は今後、告知される。

2024年度のレコーディング・カテゴリーでは、グレン・バラード、トニー・ブラクストン、デフ・レパード、Charles Fox、サミー・ヘイガー、ブランディ（・ノーウッド）、Darius Rucker、グウェン・ステファニー、ドクター・ドレーが選出された。

Ako Suzuki