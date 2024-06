米ハリウッド商工会議所は、月曜日(6月24日)、2025年にハリウッドの殿堂入りする俳優、映画/テレビ番組制作者、ミュージシャン、元スポーツ選手らの名を発表した。レコーディング・カテゴリーでは、Fantasia、デペッシュ・モード、Los Bukis、The B-52s、グリーン・デイ、アイズレー・ブラザーズ、バスタ・ライムス、ジョージ・ストレイト、キース・アーバン、ウォー、プリンスが選出され、彼らの名が刻まれた星型プレートがハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムに埋め込まれる。

