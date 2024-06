東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」にあるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets (サロンドスイーツ)」にて期間限定の「桃とマンゴーのカラフルスイーツフェア」を開催!

ケーキやムースなどのスイーツのほか、カレーやパスタなどのフードメニューがブッフェスタイルで楽しめます☆

イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」桃とマンゴーのカラフルスイーツフェア

開催期間:2024年7月1日(月)〜9月18日(水)

価格:※90分制

・平日ランチ :大人2,409円(税込)/小学生1,320円(税込)/3歳以上572円(税込)

・平日ディナー:大人2,739円(税込)/小学生1,639円(税込)/3歳以上704円(税込)

・休日ランチ :大人2,739円(税込)/小学生1,639円(税込)/3歳以上869円(税込)

・休日ディナー:大人3,069円(税込)/小学生1,914円(税込)/3歳以上979円(税込)

営業時間:

<平日>ランチ 11:00〜17:00(最終入店 16:30)/ディナー 17:00〜21:00(最終入店 20:00)

<土日祝>ランチ 11:00〜17:00(最終入店 16:30)/ディナー 17:00〜22:00(最終入店 21:00)

メニュー例:

苺のショートケーキ、桃とラズベリーのエンゼル、桃とウーロン茶のムース、桃のゼリー、桃のスムージー、マンゴーとパッションフルーツのロールケーキ、マンゴーガトーショコラ、マンゴープリン、マンゴージェラート、レモンのレアチーズケーキ、パイナップルマドレーヌ、抹茶オペラ、カラメルバナナのパウンドケーキ、サイダーゼリー

東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」のシェフス・ロウに店店舗を構える「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」の期間限定フェアとして「桃とマンゴーのカラフルスイーツフェア」を開催!

「桃とウーロン茶のムース」をはじめ「桃とラズベリーのエンゼル」「マンゴーとパッションフルーツのロールケーキ」など、暑い夏を楽しむための限定スイーツが勢揃いします。

ほかにも、カラメルとバナナを使用したパウンドケーキや

パイナップルの風味が堪能できるマドレーヌ、

カットしたマンゴーをたっぷり閉じ込めたガトーショコラ、

トロピカルなマンゴープリンや

さっぱりとした味わいに仕上げられた、レモンのレアチーズケーキ、

ほろ苦い味わいに仕上げられた抹茶オペラや

桃のゼリーとサイダーゼリーなどのほか、目の前で切り分けるロースト料理や人気の特製カレーに新鮮野菜のサラダバーやパスタなど、昼夜ともにバラエティ豊かなラインナップを楽しめます☆

桃とラズベリーのエンゼル

桃とラズベリーの果肉を入れてしっとりと焼き上げた、真夏の太陽のように色濃いエンゼルケーキ。

独特の香りを放つシナモンや、爽やかな香りが特徴の花椒、クローブにスターアニスなど、口の中でスパイスが心地良く香るスイーツです。

桃とウーロン茶のムース

優しい桃の香りが魅力のムースと、ほろ苦いウーロン茶のムースを重ねた、ちょっぴり大人向けのムース。

ムースの中に桃の果肉を忍ばせた、じゅわっと口いっぱいにみずみずしい美味しさが広がるムースです。

マンゴーとパッションフルーツのロールケーキ

甘酸っぱく、南国を感じるトロピカルな味わいが魅力のパッションフルーツのピューレで仕上げたクリームと、芳醇な香りととろけるような口当たりのマンゴーの果肉を使ったロールケーキ。

しっとりもちっとした店自慢の自家製生地で巻かれています。

WEB予約特典 ショコラテリーヌ&マンゴー・ラムネのマカロン

WEB予約特典:

・ショコラテリーヌ(ランチタイム予約限定)

・フェア限定マカロン各色 1 つずつ(ディナータイム予約限定)

「桃とマンゴーのカラフルスイーツフェア」開催期間中、WEBにて予約をされた方への特典としてスイーツをプレゼント。

ランチタイムに予約された方は滑らかで濃厚な「ショコラテリーヌ」を、ディナータイムに予約された方はフェア限定カラー(2色)で仕上げた自家製のマンゴーマカロンとラムネマカロンを各色1つずつ受け取ることができます。

桃やマンゴーを使ったバラエティ豊かなスイーツを楽しめるフェア。

Salon de Sweets(サロンドスイーツ)の「桃とマンゴーのカラフルスイーツフェア」は、2024年7月1日(月)より開催です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏のブッフェ「桃とマンゴーのカラフルスイーツフェア」!イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」 appeared first on Dtimes.