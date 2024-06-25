【POP UP PARADE コトリ（応援団）】
【POP UP PARADE ヒビキ（応援団） メモリアルロビー Ver.】
12月 発売予定
6月25日 予約受付開始
価格：5,500円

　グッドスマイルカンパニーはフィギュアシリーズ「POP UP PALADE」より、「コトリ（応援団）」、「ヒビキ（応援団） メモリアルロビー Ver.」をそれぞれ12月に発売する。価格はいずれも5,500円。

　本製品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「コトリ（応援団）」、「ヒビキ（応援団）」の姿をフィギュア化したもの。「ヒビキ」はゲーム中「メモリアルロビー」版で立体化している。それぞれ特徴的な立ち絵を忠実に再現しており、手頃な価格で手に入る。

【POP UP PARADE コトリ（応援団）】 【POP UP PARADE ヒビキ（応援団） メモリアルロビー Ver.】

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