「ブルアカ」より「コトリ（応援団）」、「ヒビキ（応援団）」がPOP UP PALADEで登場！ 12月発売予定
【POP UP PARADE コトリ（応援団）】
【POP UP PARADE ヒビキ（応援団） メモリアルロビー Ver.】
12月 発売予定
6月25日 予約受付開始
価格：5,500円
【POP UP PARADE ヒビキ（応援団） メモリアルロビー Ver.】
12月 発売予定
6月25日 予約受付開始
価格：5,500円
グッドスマイルカンパニーはフィギュアシリーズ「POP UP PALADE」より、「コトリ（応援団）」、「ヒビキ（応援団） メモリアルロビー Ver.」をそれぞれ12月に発売する。価格はいずれも5,500円。
本製品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「コトリ（応援団）」、「ヒビキ（応援団）」の姿をフィギュア化したもの。「ヒビキ」はゲーム中「メモリアルロビー」版で立体化している。それぞれ特徴的な立ち絵を忠実に再現しており、手頃な価格で手に入る。【POP UP PARADE コトリ（応援団）】 【POP UP PARADE ヒビキ（応援団） メモリアルロビー Ver.】
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