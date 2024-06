【POP UP PARADE コトリ(応援団)】【POP UP PARADE ヒビキ(応援団) メモリアルロビー Ver.】12月 発売予定6月25日 予約受付開始価格:5,500円

グッドスマイルカンパニーはフィギュアシリーズ「POP UP PALADE」より、「コトリ(応援団)」、「ヒビキ(応援団) メモリアルロビー Ver.」をそれぞれ12月に発売する。価格はいずれも5,500円。

本製品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「コトリ(応援団)」、「ヒビキ(応援団)」の姿をフィギュア化したもの。「ヒビキ」はゲーム中「メモリアルロビー」版で立体化している。それぞれ特徴的な立ち絵を忠実に再現しており、手頃な価格で手に入る。

(C) 2024 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.