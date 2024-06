FRONTIER、『SHADOW OF THE ERDTREE』推奨ゲーミングPC

インバースネットは6月24日、展開するオリジナルBTOパソコンブランド「FRONTIER」から『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。FRONTIER、『SHADOW OF THE ERDTREE』推奨ゲーミングPC独自に販売するGALシリーズとGHLシリーズから『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』推奨ゲーミングPCが販売されるという内容。両シリーズとも黒と白から選択でき、第14世代Intel Coreプロセッサの搭載で高い性能を備えている。GALシリーズGHLシリーズ